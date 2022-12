Bắt 1 người Lào đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam

Ngày 5-12 Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết vừa triệt xóa đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị, bắt giữ ba người liên quan.

Trước đó, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng tham gia Chuyên án QT 1122 gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Phòng Trinh sát - BĐBP Quảng Trị đã bắt giữ ba người.

Lien BanXayNha (29 tuổi, ở Bản PaLat, huyện SePon, tỉnh SaVanNaKhet, Lào) bị bắt khi đang điều khiển xe máy chở theo Cù Ngân Hữu (58 tuổi) và Hồ Hải Thu (47 tuổi, cùng trú tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) để xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Điều tra ban đầu, Lien BanXayNha khai nhận được một người Lào thuê đưa, dẫn hai người Trung Quốc trên xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào và nhận tiền công 500.000 Kíp (gần 700.000 đồng).

