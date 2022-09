ĐIỀU TRA: Thâm nhập đường dây đưa người vượt biên qua Campuchia

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp với công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây ngăn một vụ đưa người vượt biên để làm “việc nhẹ lương cao”.

Trong những tháng gần đây, nhiều lao động Việt Nam chạy khỏi các casino bên Campuchia và cơ quan chức năng hai nước phối hợp đưa các nạn nhân về nước. Cùng với đó, Bộ Công an, công an các địa phương và chính quyền các cấp liên tục cảnh báo cho người dân về bẫy lừa “việc nhẹ lương cao” của các nhóm buôn người.

Tuy nhiên, trên các nhóm “Tuyển dụng việc làm Campuchia”, “Việc làm tại Campuchia”, “Tuyển dụng việc Cambodia”… vẫn nhan nhản thông tin tuyển dụng khiến nhiều người tiếp tục sập bẫy.

Nhan nhản trò câu dụ trên mạng xã hội

Ngày 23-8, chỉ sau một cái like trên các nhóm trên, ngay sau đó đã có người liên lạc với chúng tôi qua Zalo 0708.899.568, giới thiệu đang là HR (tuyển dụng nhân sự) cho Công ty Taipei101 - công ty kinh doanh cờ bạc đang quản lý năm trang đánh bạc trực tuyến và hứa hẹn cho chúng tôi vào làm ở trang Jun88, sẽ “không có chuyện bơi sông nên đừng sợ (ý nói vụ hơn 40 người Việt Nam nhảy sông trốn - PV)”.

Nhân viên HR cũng hối thúc chúng tôi đi làm ngay vì có thưởng lớn dịp Trung thu như điện thoại iPhone 13 Pro Max, vàng, tiền…, khuyên PV cần phải đi ngay.

Ngoài chuyện đưa ra mức lương khủng, người này còn hứa là “không muốn làm thì có quyền đi về bất cứ lúc nào”, đồng thời hướng dẫn nơi tập trung để được người của công ty đưa xe đến đón, đưa qua Campuchia hoàn toàn miễn phí theo đường tiểu ngạch.

“Đây là khách sạn của công ty mình. Em tới chỉ cần nói mật khẩu là “người của Mỹ An” thì sẽ được sắp xếp. Nếu đi tiểu ngạch, em ở khách sạn BL tại quận Tân Phú. Đến 10 giờ sáng, người của công ty sẽ đón chở đến khách sạn khác ở cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh rồi gặp một đội đi tiểu ngạch như em. Sẽ có người của bên anh dắt em đi tiểu ngạch theo đường “ray” riêng” - người này nói.

Hối thúc lên đường

Chiều 19-9, tài khoản Telegram tên HR SAILEE-2B yêu cầu PV sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi và cho hay tài xế sẽ gọi điện thoại.

Theo lịch trình ban đầu của HR là chúng tôi sẽ được xe đón ở khách sạn tại quận Tân Phú (TP.HCM) đưa xuống cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh. Tuy nhiên, sau đó HR báo lại là sẽ đi qua cửa khẩu Thomo ở Long An vì “Tây Ninh đang làm căng”.

Đến chiều 20-9, một người tự xưng là tài xế, gọi điện thoại cho chúng tôi và giới thiệu: “Anh đón người cho Công ty Taipei, em sắp xếp chiều tối nay đi luôn...” - người này nói và cho biết sẽ đưa chúng tôi qua Campuchia, đưa đến tận công ty mà không cần hộ chiếu. “Có hộ chiếu anh không dẫn” - người xưng là tài xế nói.

Theo chỉ đạo của tòa soạn, chúng tôi đã báo cáo vụ việc cho Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, về đường dây đưa người vượt biên này và Đại tá Hồng đã chỉ đạo Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ, nhanh chóng phối hợp.

Tiếp nhận thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, lực lượng phòng chống ma túy, tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An và Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các chốt chặn để xử lý nhóm người vượt biên, tổ chức vượt biên trái phép này.

Sau khi báo tin, chiều tối 20-9, chúng tôi đến một căn nhà ở đường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM) theo hướng dẫn của tài xế để được đưa qua Campuchia làm việc.

Trong căn nhà chừng 16 m2 làm điểm tập kết đưa người qua Campuchia, chúng tôi gặp tài xế tên Bùi Hoàng Hiệp (quê Sóc Trăng) và người này cho biết xe sẽ xuất phát trong ít phút nữa.

Trong nhà lúc này còn có Nguyễn Lâm Cao Nguyên (quê Hậu Giang) và Nguyễn Văn Bách (21 tuổi, quê Thanh Hóa, chuẩn bị được đưa qua Campuchia làm việc).

Đóng giả người đi đánh bạc

Thấy Bách còn trẻ, có vẻ thật thà, Hiệp yêu cầu thay quần áo cho giống “dân ăn chơi, mặc xấu xấu đi”, còn với PV thì Hiệp yêu cầu cởi nút áo khoác cho ra vẻ “dân cờ bạc” để dễ vượt biên và dặn không mang bất kỳ hành lý gì theo.

Sau khi Bách thay trang phục, Hiệp đưa cho Bách một sợi dây chuyền vàng giả đeo lủng lẳng trên cổ “cho giống dân ăn chơi” như lời của Hiệp.

Bách cho biết là được một người tên Hải ở Campuchia rủ sang làm nhập liệu cho sòng bạc, lương 35 triệu đồng/tháng nên đi.

Đến 18 giờ 20 ngày 20-9, Hiệp lái xe đưa tất cả đi và liên tục trao đổi qua điện thoại với người tên Lý, Hiệp cho biết đó là người chạy xe ôm bên Campuchia, hẹn 20 giờ sẽ chở người.

Trên đường, Hiệp và Nguyên bàn phương án đưa chúng tôi qua Campuchia bằng xe ôm hay xe tuk tuk. Hiệp nói nếu đi xe ôm thì mất 1,8 triệu đồng cho hai người, trong khi nếu đi xe tuk tuk thì đi được bốn người.

Xe đến địa phận huyện Đức Huệ thì trời đổ mưa lớn, Hiệp gọi xe ôm bên Campuchia hẹn gặp ở quán cà phê cũ (ở đất Campuchia) để bàn việc.

Hiệp quay sang dặn chúng tôi: “Khi qua cửa khẩu rất quan trọng, hai đứa nhớ là mình sẽ qua Casino 67 để chơi. Một hồi anh dừng xe lại sẽ có một đống xe ôm ở bên hông, trong đó sẽ có hai ông đi ra nhìn ngó. Nếu ổng hỏi đi đâu thì trả lời đi Casino 67, em đi qua hoài. Em phải nói cứng như vậy mới đi được”.

Dọc đường chiếc xe di chuyển, chúng tôi thông báo, cập nhật tình hình với công an, biên phòng. Lực lượng chức năng đã bí mật rải chín chốt chặn trên đường DT838 và các tuyến đường biên để đeo bám, cập nhật tình hình di chuyển của chiếc ô tô đưa người vượt biên.

Đào thoát trong đêm mưa

Trên xe, Hiệp tiếp tục hướng dẫn: Ngay khi ô tô đậu, sẽ có nhiều xe ôm ở đó và nhanh chóng leo lên một xe ôm nào đó bất kỳ để được chở đi qua Campuchia. “Xe nào cũng được, không nhìn ai, không tốn tiền. Xe chạy qua bên kia là ok rồi. Anh và Nguyên cũng sẽ đi theo” - Hiệp căn dặn.

Cách điểm đến khoảng 1 km, Hiệp yêu cầu Bách cởi áo khoác cho giống người đi đánh bạc. “Mỗi đứa chuẩn bị ngậm một điếu thuốc phì phò cho ra vẻ dân chơi. Xuống xe, ông già đó duyệt một cái là leo lên xe ôm qua Cam liền. Đừng nhìn ổng, leo lên xe ôm nó chở đến ngay Casino 67 và gặp nhau ở đó” - Hiệp dặn.

Lúc 20 giờ 45, xe vào bãi, ngay lập tức có nhiều xe ôm chạy đến vây quanh, yêu cầu “xuống xe đi luôn, đi luôn”.

Chúng tôi chạy ngược trở lại. Riêng Bách, Hiệp và Nguyên lên xe vượt biên thì bị lực lượng biên phòng và công an phối hợp bắt giữ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép, làm rõ vai trò của Hiệp và xử lý theo quy định với những người liên quan.

