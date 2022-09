Bắt giữ, khởi tố vụ đưa người vượt biên từ tin báo của Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngày 22-9, thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Hoàng Hiệp (quê Sóc Trăng) để điều tra về tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cũng củng cố hồ sơ, xử lý hành chính đối với Nguyễn Lâm Cao Nguyên (quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Bách (21 tuổi, quê Thanh Hoá) về hành vi vượt biên trái phép.

Nguyên hiện đang bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An làm rõ vai trò trong vụ án.

Trước đó, ngày 20-9, tiếp nhận tin báo từ PV Báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ, nhanh chóng phối hợp bắt quả tang.

Bên cạnh đó, tiếp nhận thông tin từ PV, lực lượng phòng chống ma túy, tội phạm của BCH Biên phòng tỉnh Long An và thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng chặn bắt nhóm người vượt biên trái phép.

Trong lúc này, PV Báo Pháp Luật TP.HCM đeo bám xe ô tô biển số 51K-28883 xuất phát từ ngôi nhà trên đường HT44, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM hướng về Cửa khẩu Thomo, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Dọc đường đi, PV đã thông báo, cập nhật tình hình với công an và biên phòng. Trong lúc trời mưa lớn, lực lượng phòng chống ma tuý, tội phạm của BCH Biên phòng tỉnh Long An và lực lượng biên phòng Đồn Mỹ Quý Tây, trinh sát công an phối hợp đã lập 9 chốt trên đường DT838 và các tuyến đường biên để đeo bám, cập nhật tình hình di chuyển của chiếc xe ô tô đưa người vượt biên trái phép.

Khoảng 21 giờ 25 phút, trong lúc trời mưa lớn, chiếc xe ô tô chạy vào một bãi đỗ xe ven bờ Kênh Cũ (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An). Tài xế đã đưa hai người còn lại vượt biên trái phép thì bị lực lượng biên phòng và công an ập tới bắt quả tang.

Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường có sự tham gia của thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ và thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Tất cả được đưa về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây để làm rõ.

Nguyễn Văn Bách khai qua mạng xã hội, được một người dụ dỗ qua Campuchia làm việc trong Casino với mức lương 30 triệu/ tháng.

Bách được người đó hẹn đến Bến xe An Sương, huyện Hóc Môn sẽ có người đưa qua Campuchia nên chiều 20-9 đã đến theo lời hẹn. Tại bến xe, Bách được đưa về một căn nhà ở đường HT44, phường Hiệp Thành, quận 12 rồi từ đó đưa lên Long An, qua bên giới.

Khi bị bắt giữ, trong máy điện thoại của Bách còn lưu nhiều clip về việc lao động Việt Nam bị đánh đập, hành hạ tại các sòng bạc ở Campuchia. Giải thích sao biết nguy hiểm mà vẫn có ý định vượt biên trái phép, Bách nói do “muốn đổi đời”.

Nguyễn Lâm Cao Nguyên khai ở trọ cùng Bùi Hoàng Hiệp, được Hiệp rủ qua Campuchia đánh bạc.

Riêng Hiệp khai mình được thuê đưa người lên biên giới để vượt biên qua Campuchia với giá 5 triệu đồng/người và đã nhận trước số tiền này. Hiệp cũng khai mới đây đã từng đưa người lên Mộc Bài và đã được trả tiền.