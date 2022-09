Dùng tương ớt pha nước ngọt đi cướp xe ôm lúc rạng sáng

Ngày 22-9, Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Bình An (27 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

An là nghi phạm trong vụ cướp xe ôm trên đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12 mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.

Theo điều tra, lúc 0 giờ 25 ngày 19-9, An bắt xe ôm do tài xế NNT (30 tuổi, quê Bình Định) yêu cầu chở từ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đi đến cổng nhà máy bia Tiger, quận 12 với giá 80.000 đồng.

Khi đến nơi, An tiếp tục yêu cầu tài xế chở đến một quán cà phê trên đường HT45. Trong khi di chuyển, người này dùng chai chứa một chất lỏng màu đỏ tạt vào mặt tài xế.

Anh T bị dung dịch vào mắt cay xè nên không thấy đường, xe lao vào bờ tường nhà dân gần đó rồi dừng lại.

An giằng lấy xe nên nạn nhân hô hoán, kêu cứu và kéo đuôi xe lại. Kẻ cướp liền rút dao đe dọa thì anh T mới buông ra vì sợ hãi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) khẩn trương truy xét.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ cướp vào lúc 2 giờ sáng, nhân dạng nghi phạm mờ nhạt nên việc truy bắt gặp không ít khó khăn.

Qua rà soát các đầu mối, trinh sát hình sự xác định nghi phạm là An hiện đã trốn xuống Trà Vinh. Một tổ công tác sau đó phối hợp với công an địa phương bắt An và đưa về TP.HCM làm việc vào sáng ngày 22-9.

An khai đã dùng nước ngọt pha với tương ớt để tấn công nhằm làm nạn nhân không nhìn thấy đường. Khi tài xế phản kháng thì mới dùng đến dao.

Anh T cũng được công an thông báo lên lấy lại chiếc xe trong vụ cướp. Nạn nhân tỏ ra bất ngờ và hạnh phúc khi tìm lại được tài sản của mình.

“Xin cảm ơn Công an TP.HCM vì quá xuất sắc, bắt được tên cướp, tìm lại được phương tiện kiếm cơm của gia đình tôi” – anh T xúc động.