Bắt 2 kẻ trộm pin sạc của máy bay xịt thuốc nông nghiệp

(PLO)- Hậu và Linh rủ nhau đột nhập kho hàng lấy trộm 19 cục pin T30 và bốn bộ sạc, trị giá trên 850 triệu đồng nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Hậu (28 tuổi) và Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hậu và Linh đã các đối tượng từng có tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 9-6, Linh chạy xe máy chở Hậu đến kho của công ty Cổ phần Quản Nông Xanh thuộc Tập đoàn Lộc Trời ở huyện Tri Tôn để trộm cắp tài sản.

Hai người đột nhập vào trong kho, lấy trộm 19 cục pin T30 và bốn bộ sạc dùng cho máy bay xịt thuốc nông nghiệp, trị giá trên 850 triệu đồng. Sau đó, cả hai đem tài sản trộm được về nhà Linh cất giấu và nhờ bạn bán dùm sáu cục pin và một bộ Sạc được 96 triệu đồng.

Đến sáng cùng ngày, nhân viên công ty phát hiện mất số pin và sạc trên đã đến Công an huyện Tri Tôn trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng xác định Hậu, Linh là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Ban đầu, Hậu và Linh còn quanh co, không thừa nhận nhưng trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an cũng đã thu giữ số pin, sạc mà hai đối tượng đã trộm và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định

