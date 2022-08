Bắt 2 thanh niên thực hiện 13 vụ cướp giật liên tỉnh lấy tiền đưa bạn gái mua vàng

Tối 31-8, Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi) và Huỳnh Vĩnh Kỳ (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) về tội cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24-8, ông Lê Văn Nhanh điều khiển xe máy một mình trên đường lộ Ông Hào (thuộc ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền) thì nghe phía sau có tiếng xe máy rồ ga chạy tới nên ông Nhanh cho xe chạy chậm dừng lại vào lề lộ.

Ngay lập tức chiếc xe phía sau chở 2 thanh niên chạy vượt lên và một người ngồi sau đã ra tay giật sợi dây chuyền 10 chỉ (24k) trị giá 65 triệu đồng của ông. Bị vướng áo, thanh niên liền đạp xe khiến ông Nhanh té ngã và giật thành công sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo của ông Nhanh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền kết hợp với Công an xã Trường Long và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP tiến hành xác minh, trích xuất camera truy tìm dấu vết kẻ cướp.

Đến ngày 29-8, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Khánh và Huỳnh Vĩnh Kỳ.

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận chỉ trong ngày 24-8 đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Vụ đầu tiên là cả 2 giật dây chuyền của một phụ nữ ở huyện Thới Lai rồi bỏ chạy về huyện Phong Điền và giật tài sản của ông Nhanh.

Trên đường trốn chạy về hướng lộ Bốn Tổng – Một Ngàn đến thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Khánh và Kỳ tiếp tục giật được 1 sợi dây chuyền của người phụ nữ rồi về nhà trọ ở quận Bình Thủy

Để tránh bị phát hiện, Khánh dùng hình dán để dán mã tỉnh và số ký tự thứ tự trên biển số xe. Sau đó cả 2 đi bán số vàng giật được tổng cộng 61 triệu đồng chia nhau.

Số tiền bán vàng cướp giật được, Khánh về đưa cho vợ là T. sử dụng để mua một bộ vòng xi men. Ngoài ra, Khánh còn thừa nhận cùng Kỳ đã thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản khác gồm huyện Phong Điền (2 vụ), huyện Thới Lai (2), 3 vụ ở tỉnh Vĩnh Long, 2 vụ ở Đồng Tháp, 1 vụ ở Vị Thanh, Hậu Giang và 1 vụ không nhớ địa điểm giật.

Đối với T. và NT (bạn gái của Kỳ) cả 2 cho rằng không biết việc Khánh và Kỳ đi cướp giật mà có số tài sản trên.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.