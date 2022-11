Bắt 2 thanh niên trộm 9 chiếc xe máy trong 10 ngày

(PLO)- Hai thanh niên đã trộm chín chiếc xe máy rồi đem đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai thanh niên ngoại tỉnh thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Hai người bị bắt giữ là Nguyễn Trường Linh (SN 1993, trú huyện Yên Thành, Nghệ An, là công nhân ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Nhật (SN 1990, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An, đang thuê trọ tại phường An Đông, TP Huế).

Trong các ngày 11, 13 và 16-9, Nguyễn Trường Linh đón xe khách từ Đà Nẵng ra huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế rồi đi bộ dọc tuyến đường, lợi dụng sơ sở của người dân phá khóa lấy trộm ba xe máy. Sau đó Linh đón xe khách đưa vào Bến xe miền Đông bán.

Đến tối 16-9, Linh rủ bạn là Nguyễn Văn Nhật sử dụng xe máy Exciter 37N1-352.41 chạy dọc các tuyến đường ở các địa bàn thị xã Hương Trà, Hương Thủy để tiếp tục tìm sơ hở trộm cắp tài sản của người dân.

Từ 16 đến 21-9, hai thanh niên này đã lấy trộm thêm sáu chiếc xe máy khác của người dân.

Tài sản mà những người này nhắm đến chủ yếu là phương tiện có giá trị lớn như xe SH, xe Airblade. Sau khi trộm cắp được thì đưa vào TP HCM để tiêu thụ.

NGUYỄN DO