Bắt 3 cô gái trẻ lừa bán hai bé gái vào quán karaoke 14/08/2024 14:13

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt ba cô gái trẻ lừa bán hai bé gái 12 tuổi vào quán karaoke.

Ngày 14-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam ba nữ bị can (tuổi từ 15 đến 17, cùng ngụ huyện Cư M’gar) để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Công an còn khởi tố hai nữ bị can khác là N (17 tuổi) và H (19 tuổi). Hai nữ bị can này được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nhóm bị can lừa bán hai bé gái tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, ngày 14-12-2023, một nhóm gồm ba cô gái đến TP Buôn Ma Thuột thuê trọ để tìm việc làm.

Do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, ba người này bàn bạc với nhau sẽ dụ dỗ, lừa gạt người khác đi làm quán nhậu rồi bán cho các quán karaoke.

Khi biết hai bé gái (cùng 12 tuổi) ở huyện Cư Mgar muốn lên TP Buôn Ma Thuột tìm việc làm, cả nhóm đã tiếp cận, dụ dỗ.

Sau đó, cả nhóm đã liên hệ, bán hai bé gái cho N và H với giá 4 triệu đồng để phục vụ quán karaoke.

Khi biết mình bị bán vào các quán karaoke, hai bé gái không chịu phục vụ khách. H và N đã liên hệ để trả hai bé gái và đòi lại tiền nhưng không được.

Khi biết tin hai bé gái bị lừa bán, người thân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.