Bắt 8 người mang súng tự chế ở khu vực biên giới

Ngày 4-7, nguồn tin PLO cho biết Đồn Biên phòng Ia Mơr- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao tám người cùng tang vật là súng tự chế, phương tiện vi phạm liên quan cho Công an huyện Chư Prông điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 2-7, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ia Mơr phát hiện, bắt giữ tám người đi trên sáu xe máy từ hướng quốc lộ 14 C lên khu vực biên giới.

Những người bị bắt giữ gồm: Triệu Văn Quảng (34 tuổi), Bàn Văn Hương (28 tuổi), Đặng Quý Lâm (23 tuổi), Triệu Kim Ngân (23 tuổi), Triệu Văn Khoa (26 tuổi), Triệu Dầu Thành (25 tuổi), Đặng Dầu Song (27 tuổi), Đặng Dầu Lâm (26 tuổi, cùng ngụ thôn 8, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện những người này mang theo bốn khẩu súng tự chế, 20 viên đạn tự chế, bốn vỏ đạn đã sử dụng.

Bước đầu, những người này khai mang theo súng tự chế vào khu vực biên giới để săn thú rừng. Đồn Biên phòng Ia Mơr mở rộng điều tra, cử lực lượng đến địa bàn tuyên truyền, vận động, thu hồi thêm một khẩu súng tự chế, 200 gam bột màu đen, 200 gam chì dạng viên (thuốc súng) tại nhà Bàn Văn Hương.

Đồng thời thu giữ thêm hai báng bằng gỗ, một nòng súng, ba linh kiện (dùng chế tạo súng) tại nhà Triệu Văn Quảng.

(PLO)- Các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an và Công an Đắk Lắk đã kiểm tra, tiếp tục truy bắt những người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an ở huyện Cư Kuin.