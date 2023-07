Bắt bị can sau 36 năm truy nã về tội giết người

(PLO)- Sau khi gây án, bị can bỏ trốn khỏi địa phương, và công an đã bắt được người này tại Đồng Nai sau 36 năm truy nã.

Ngày 31-7, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Lê Văn Tình (51 tuổi, ngụ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), người bị truy nã về tội giết người sau hơn 36 năm bỏ trốn.

Trước đó, năm 1986, sau khi phạm tội giết người tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, Lê Văn Tình đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Mỹ phát hiện Tình đang lẩn trốn xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ nên đã bắt giữ, sau đó bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

VŨ HỘI