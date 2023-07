Truy nã 3 người trong vụ tưởng tai nạn nhưng là án mạng ở Hải Phòng

(PLO)- Công an Hải Phòng đã khởi tố 13 bị can, trong đó 11 về tội giết người, 2 về tội gây rối trật tự công cộng liên quan vụ anh em ruột thiệt mạng.

Diễn biến mới nhất vụ việc tưởng tai nạn giao thông nhưng là án mạng ở Hải Phòng, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 11 bị can ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và hai bị can trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về tội giết người.

Hai bị can Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt (trú tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra, làm rõ vụ truy sát khiến hai anh em ruột tử vong, xảy ra hơn một tháng trước khi trên đường đi làm đêm về, tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Như PLO đã đưa tin hôm 26-7, Công an Hải Phòng khi đó đã bắt tạm giam chín bị can, truy nã bốn người.

Đến sáng nay, 28-7, một bị can ra đầu thú. Ba bị can (đều trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) gồm: Nguyễn Văn Đức (18 tuổi) bị khởi tố về tội "giết người", Phạm Huy Hoàng (20 tuổi) và Tô Thành Đạt (20 tuổi) cùng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, Công an Hải Phòng tiếp tục vận động gia đình khuyên nhủ ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 19-6, hai thanh thiếu niên đi xe máy trên đường liên tỉnh Hải Phòng - Hải Dương, thuộc địa phận thôn 1 xã Quảng Thanh thì lao vào cây phượng ven đường, tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là anh em ruột, gồm PVT (16 tuổi), và PVT (15 tuổi), cùng trú tại xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên.

Lúc đầu, mọi người cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông nhưng qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều tình tiết bất thường như gần hiện trường có nhiều hung khí như giáo nhọn, dao bầu, ống tuýp sắt.

Khám nghiệm tử thi cho thấy hai nạn nhân bị đa chấn thương, vỡ hộp sọ, gãy tay, chân, gãy xương bả vai.

Vào cuộc điều tra, làm rõ, Công an Hải Phòng xác định trước khi xảy ra tai nạn 30 phút, hai anh em ruột này bị một nhóm đối tượng sử dụng tuýp sắt, dao kiếm đuổi chém từ khu vực cầu Dinh đến khu vực cầu Hoàn Ngọc.

Xe máy do hai người điều khiển mất lái, đâm trúng gốc cây ven đường dẫn đến cả hai tử vong. Còn các đối tượng truy đuổi vứt hung khí xuống đường, lái xe bỏ chạy. Quá trình xác minh, cơ quan công an đã thu giữ hai tuýp sắt, ba xe mô tô hiệu Wave, Air Blade, SH.

