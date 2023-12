Bắt đối tượng đột nhập nhà dân, đập két sắt, trộm tài sản

Nguồn tin từ Công an tỉnh Sơn La ngày 23-12 cho biết Công an huyện Bắc Yên vừa bắt được đối tượng đột nhập nhà dân, đập két sắt, trộm tài sản.

Trước đó, đêm 21-12, công an xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của anh Hoàng Văn Lim về việc bị kẻ gian đột nhập mò vào nhà đập két sắt, lấy đi 25 triệu đồng.

Đang trong thời hạn thử thách, Việt vẫn đột nhập nhà dân, đập két sắt, trộm tài sản. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Bắc Yên đã huy động lực lượng và chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp với Công an xã Phiêng Côn và các xã lân cận điều tra, khoanh vùng đối tượng.

Sau gần 19 giờ điều tra, truy xét, ngày 22-12, công an xác định đối tượng trộm cắp là Hoàng Văn Việt, 29 tuổi, ngụ xã Phiêng Côn. Việt có tiền án về tội trộm cắp tài sản đến tháng 5-2024 mới hết thời hạn thử thách.

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Số tiền lấy được, Việt phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân.

Công an Sơn La khuyến cáo đây là thời điểm cuối năm, có nhiều ngày lễ, Tết cổ truyền, lượng khách du lịch đến địa bàn huyện Bắc Yên tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ về các vụ việc phạm pháp về hình sự, kinh tế, ma túy.

Qua đó, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, cất giữ tài sản cẩn thận, có khóa chắc chắn để phòng trường hợp bị mất cắp.

XUÂN NGUYỄN