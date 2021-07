Giá nhà Bình Chánh, Nhà Bè giảm sau khi tăng ảo Theo báo cáo thị trường sáu tháng đầu năm của kênh batdongsan.com.vn, thị trường BĐS ở huyện Bình Chánh, Nhà Bè ghi nhận giá rao bán nhà riêng giảm trong quý II với mức giảm lần lượt là 3% và 4%, nhà mặt phố tại hai huyện này cũng giảm 2% và 8% so với quý I. Nguyên nhân chính là do đà tăng quá cao trước đó của phân khúc này dưới tác động từ thông tin huyện lên quận. Hiện tại, xu hướng giảm phần nhiều là do làn sóng tăng ảo phần nào bị kiểm soát và nhu cầu mua không còn quá nóng so với các tháng đầu năm.