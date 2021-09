Trong khối tài sản và thú chơi của giới thượng lưu, bên cạnh siêu xe, nhà đẹp, không thể vắng bóng những chiếc du thuyền. Sở hữu du thuyền là cách giới thượng lưu khẳng định đẳng cấp và độ chịu chơi của mình.



Bến du thuyền – nơi tụ hội của người giàu

Phát triển những bến du thuyền quốc tế đẳng cấp trong một cộng đồng dân cư tiện ích sang trọng đang là xu hướng của những dự án bất động sản thời thượng nhất nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, neo đậu, tiệc tùng trên du thuyền của giới thượng lưu. Từ 5 năm về trước, chủ đầu tư Thanh Long Bay đã tiên phong đưa hạng mục xa hoa này vào trong quy hoạch tổng thể của mình.

Trên thế giới, bến du thuyền là nơi chỉ có giới thượng lưu lui tới. Hercules - Monaca là hình mẫu tiêu biểu cho việc một bến du thuyền sầm uất vận hành thúc đẩy du lịch cao cấp song song với hình thành cộng đồng dân cư thượng lưu quanh bến cảng. Nhờ vị trí đắc địa bên biển Địa Trung Hải, cảng Hercules trở thành trụ sở chính của câu lạc bộ du thuyền Monaco. Cũng từ đây, bến cảng thành điểm hẹn lý tưởng để tổ chức triển lãm Monaco Yacht Show, thu hút đông đảo giới thượng lưu, các hãng du thuyền nổi tiếng thế giới tham gia.

“Với lợi thế là một trong hai bến du thuyền hàng đầu khu vực, khi bắt đầu những kế hoạch cho Thanh Long Bay, chúng tôi đã nghĩ đến một nơi nghỉ dưỡng và thể thao biển sầm uất, sôi động và đẳng cấp không kém những điểm đến hàng đầu thế giới nhưng lại mang đậm bản chất Việt”, ông Lương Sĩ Khoa, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tập đoàn Nam Group, đơn vị phát triển dự án đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay, chia sẻ về quy hoạch tại dự án này.

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu và thượng lưu những năm gần đây, các dự án bất động sản cao cấp, đặc biệt là dự án nghỉ dưỡng, đã và đang tính đến chuyện đưa bến du thuyền trở thành một điểm đến thu hút du khách.

Du thuyền - thú chơi mới của giới thượng lưu Việt Nam

Bến du thuyền bên bờ biển thơ mộng của Thanh Long Bay có sức chứa lên đến 150 chỗ đậu, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của giới thượng lưu



Ông Farriek Tawfik, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của hãng tàu biển quốc tế Princess Cruises cho biết, Việt Nam là thị trường có tiềm năng to lớn với ngày càng đông người lựa chọn du lịch bằng du thuyền. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu. Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế sở hữu 2.360 con sông với 42.000 km đường thủy kết nối các tỉnh thành phố, cùng hơn 3.000 km đường bờ biển, tạo ra một lựa chọn mới lạ hơn so với mô hình giao thông đường bộ đang ngày càng quá tải. Đến nay, gần như tất cả các thương hiệu du thuyền lớn trên thế giới đều nhận thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Du thuyền ở Việt Nam không chỉ là một dạng tài sản sở hữu mà còn là một phong cách sống mới, một thú chơi mới. Nắm bắt xu hướng này, các dự án bất động sản đã đầu tư cho những bến du thuyền xứng tầm để phù hợp với xu thế chọn mua bất động sản nơi nào có bến du thuyền.

Bến du thuyền nơi vịnh biển thơ mộng Thanh Long Bay

Thanh Long Bay với 1,7 km đường bờ biển, ôm trọn vùng biển của Vịnh Hòn Lan



Trong các vùng biển của Việt Nam, Bình Thuận là nơi lý tưởng cho xây dựng bến du thuyền. Khí hậu nắng nóng thích hợp cho việc du lịch bằng du thuyền, tiệc tùng, giải trí... Với mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Bình Thuận đã lên chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng để làm bàn đạp đẩy mạnh các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao biển, giải trí...

Bến du thuyền bên bờ biển thơ mộng của Thanh Long Bay có sức chứa lên đến 150 chỗ đậu, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của giới thượng lưu. Điểm đến này hứa hẹn sẽ là nơi diễn ra các hoạt động triển lãm du thuyền, các buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, các lễ hội mùa hè sôi động. Đây cũng là nơi giới siêu giàu trong và ngoài nước có thể neo đậu du thuyền để có những ngày nghỉ dưỡng riêng tư và an toàn nhất giữa những biến động của thế giới.

Thanh Long Bay có 12 phân khu, với đầy đủ các loại hình bất động sản đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mọi mùa trong năm. Nhu cầu cho thuê, kinh doanh cũng dễ dàng đáp ứng khi Thanh Long Bay được quy hoạch để trở thành quần thể nghỉ dưỡng sôi động và đầy đủ tiện ích vùng biển miền Nam Trung Bộ.