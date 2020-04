Nguồn cung mới trong quý II từ các dự án BĐS đủ điều kiện gia nhập thị trường dự báo sẽ không có nhiều. Ở mỗi địa phương, có thể tổng dự án mới chỉ đạt ở mức một con số. Hàng hóa chào bán trên thị trường chủ yếu là hàng tồn từ trước.



Trong đó, thị trường nhà, đất và đất nền vẫn sẽ là sản phẩm chủ đạo tại nhiều tỉnh/thành, ngoài Hà Nội và TP.HCM. Giao dịch dự báo sẽ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Về giá bán, dự báo giá nhà ở phân khúc bình dân và trung cấp không tăng vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu. Một phần do ảnh hưởng từ dịch bệnh, phần nữa do lượng hàng tồn kho cũng không nhiều. Riêng phân khúc căn hộ cao cấp, giá có thể giảm do lực bán chậm cả từ giai đoạn trước và sau thời điểm dịch.

Trong khi đó, giá nhà, đất và đất nền phụ thuộc vào chất lượng, tiến độ phát triển đô thị cũng như số lượng phát triển nguồn cung ở từng địa phương. Khu vực nào có sự đầu tư phát triển đô thị, kinh tế tốt, nguồn dự án chưa nhiều, giá đất trước đó được kiểm soát tốt sẽ tiếp tục giữ giá và có thể tăng nhẹ. Ngược lại, khu vực nào đang tồn nhiều hàng và tốc độ phát triển kinh tế, đô thị không tương xứng thì giá bán có thể giảm.

Quý II vẫn diễn ra trạng thái “ngủ đông” đối với thị trường BĐS nghỉ dưỡng. Nếu tháng 5, tháng 6, Việt Nam ngăn chặn thành công sự lây lan của COVID-19 thì phân khúc này mới có thể dần hồi phục.

Tương tự, theo đánh giá của DKRA Việt Nam, đất nền vẫn khan hiếm và không có nhiều dự án mới mở bán. Trước tác động của dịch bệnh, sức cầu chung của thị trường tiếp tục suy giảm do áp lực tài chính và tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung có thể sẽ tăng nhẹ so với quý I, dao động khoảng 2.000-2.500 căn. Khu Đông và khu Nam tiếp tục duy trì tỉ trọng lớn trong cơ cấu nguồn cung mới.

Ngược lại, nguồn cung mới nhà phố và biệt thự có thể sẽ giảm, dao động ở mức 400-500 căn, tập trung ở một số dự án có quy mô lớn ở khu Đông và khu Nam.

Sức cầu duy trì xu hướng giảm từ cuối quý I và khó có sự gia tăng đột biến trong ngắn hạn. Các dự án có mức giá dao động trong khoảng 10 tỉ đồng/căn luôn được thị trường ưu tiên lựa chọn.