Masterise Homes chính thức khai trương khu căn hộ hàng hiệu phân khúc đô thị đầu tiên của JW Marriott 26/02/2025 09:00

Sáng ngày 25-2, Masterise Homes tổ chức lễ khai trương tòa SEA, Grand Marina, Saigon, tọa lạc tại số 02 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Sự kiện đánh dấu việc Khu căn hộ hàng hiệu JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là dự án căn hộ hàng hiệu phân khúc đô thị (urban branded residences) đầu tiên của JW Marriott tại khu vực Châu Á –Thái Bình Dương. Buổi lễ khai trương đã chào đón sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao từ Masterise Homes, Marriott International, cùng đại diện từ các đối tác quốc tế.

Đại diện Masterise Homes và Marriott International tiến hành nghi thức cắt băng khai trương Khu căn hộ hàng hiệu JW Marriott Grand Marina Saigon tại tòa Sea.

Sea là tòa tháp thứ hai được hoàn thành trong Grand Marina, Saigon – dự án quy mô 10 hecta do Masterise Homes phát triển, được quy hoạch để trở thành khu căn hộ mang thương hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới. Tọa lạc tại Ba Son – mảnh đất vàng với hơn 200 năm lịch sử, khu Grand Marina, Saigon sở hữu vị trí độc tôn cuối cùng tại lõi trung tâm quận 1, nơi quỹ đất dành cho các dự án căn hộ ngày càng trở nên khan hiếm. Đặc biệt, khu căn hộ hàng hiệu này còn kết nối liền mạch với mạng lưới giao thông và tiện ích đô thị TP.HCM nhờ bốn lối vào ga ngầm Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 được tích hợp ngay trong lòng dự án, mang lại đặc quyền di chuyển thuận tiện và vượt trội.

Tòa Sea đã chính thức đi vào vận hành, nổi bật giữa trung tâm quận 1 với hệ đèn LED hình cây gòn độc đáo.

Nằm ngay chính giữa Grand Marina, Saigon, tòa Sea nổi bật với cấu trúc hình L độc đáo, cao 47 tầng, cùng hệ đèn LED mặt ngoài lấy cảm hứng từ hình ảnh thân cây gòn – loài cây gắn liền với tên gọi "Sài Gòn". Vị trí trực diện sông của tòa Sea cũng giúp các căn hộ JW Marriott tại đây sở hữu tầm nhìn vô giá khi ôm trọn toàn cảnh sông Sài Gòn.

Được bao quanh bởi các không gian công cộng có cảnh quan tuyệt đẹp, tòa Sea là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống thanh bình bên bờ sông và nhịp điệu sôi động của thành phố. Mọi góc cạnh của tòa tháp đều được định hướng bởi bốn nguyên lý thiết kế: Kiến trúc tráng lệ, Không gian thanh bình, Thiên nhiên cân bằng và Những điểm chạm ấm áp, thể hiện triết lý "Designed for The Whole You" của JW Marriott. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng mỗi căn hộ mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, kết hợp giữa sự sang trọng vượt thời gian và thiết kế tinh tế, mà vẫn hài hòa cân bằng giữa thiên nhiên cùng tiện nghi xa hoa.

Lối vào tòa Sea dẫn tới sảnh chính sang trọng được ốp đá cẩm thạch, trưng bày những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tạo nên không gian tinh túy đặc trưng của thương hiệu JW. Đội ngũ quản gia JW Marriott luôn túc trực 24/7, mang đến dịch vụ cá nhân hóa, đảm bảo mỗi cư dân được tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc mang chuẩn mực hàng hiệu.

Nổi bật trong hệ tiện ích đẳng cấp của tòa Sea phải kể đến bể bơi rooftop tại tầng 46, bao trọn đường chân trời thành phố và mảng xanh của khu vực Thủ Thiêm – tái hiện một ốc đảo nghỉ dưỡng sang trọng giữa lòng đô thị. Hệ tiện ích 5 sao bao gồm không gian chăm sóc sức khỏe và các khu vực thư giãn có cảnh quan đẹp mắt được thiết kế tỉ mỉ, góp phần hoàn thiện chất sống tinh hoa tại tòa Sea, Grand Marina, Saigon.

Ban lãnh đạo Marriott International cùng đội ngũ nhân viên JW Marriott tại tòa Sea.

Ông John Hearns, Phó chủ tịch cấp cao, mảng Vận hành dự án bất động sản hàng hiệu toàn cầu của Marriott International bày tỏ: “Chúng tôi vinh dự và hào hứng khi giới thiệu các căn hộ hàng hiệu JW Marriott Residences đầu tiên đến Việt Nam. Đây sẽ là nơi tinh hoa thiết kế, dịch vụ đẳng cấp cùng triết lý JW Marriott hội tụ, kiến tạo trải nghiệm sống trọn vẹn về tâm trí, cơ thể và tinh thần cho các chủ sở hữu căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố TP.HCM sôi động.”

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Khối Phát Triển Kinh Doanh miền Nam – Masterise Homes, chia sẻ: “Sự kiện khai trương JW Marriott residences tại Tòa Sea không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Grand Marina Saigon trở thành khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới, mà còn khẳng định năng lực của Masterise Homes trong việc hợp tác với các thương hiệu danh tiếng hàng đầu, mang những tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất đến Việt Nam. Chúng tôi tự hào được góp phần vào sự phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang và siêu sang, mở ra một chương mới cho phong cách sống tinh hoa trên nền di sản ngay tại trung tâm TP.HCM.”

Việc Khu căn hộ hàng hiệu phân khúc đô thị đầu tiên của JW Marriott tại Châu Á Thái Bình Dương đi vào vận hành cũng khẳng định uy tín và năng lực quốc tế của Masterise Homes, nâng tầm chuẩn sống quốc tế tại đây cũng như củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ bất động sản thế giới. Sau lễ khai trương, Masterise Homes cũng sẽ tiến hành bàn giao những căn hộ hàng hiệu JW Marriott residences đầu tiên đến cư dân.