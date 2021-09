Thông tin cầu Thủ Thiêm 2 hợp long đem đến ít nhiều gam màu tích cực cho thị trường bất động sản (BĐS) ở TP.HCM trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tương tự, thị trường BĐS ở TP cũng đang ngóng từng ngày các công trình trọng điểm như hầm chui Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, tuyến metro số 1… hoàn tất để nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngóng lợi ích nhờ công trình giao thông

Thông tin từ một diễn đàn BĐS cho thấy gần ngày cầu Thủ Thiêm 2 hợp long, các sàn môi giới nhà, đất đã đua nhau rao bán căn hộ của ba dự án hạng sang trong khu vực Thủ Thiêm.

Cụ thể, có thể kể đến dự án The Metropole Thủ Thiêm đã và đang bàn giao giai đoạn 1, giai đoạn 2 và 3 cũng đang thi công gần hoàn thiện phần hầm. Trong khi đó, dự án The River hối hả thi công giữa mùa dịch để kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay. Cùng chạy đua là dự án The Empire City cũng đã bàn giao xong giai đoạn 1, giai đoạn 2 dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành.

Savills Việt Nam (đơn vị nghiên cứu thị trường) cũng đánh giá trong hai năm trở lại đây, các dự án tại Thủ Thiêm ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và sôi động hơn. Nguyên nhân là cơ sở hạ tầng dần được hoàn chỉnh cũng như sự hứng thú của cả chủ đầu tư trong nước và quốc tế, bất chấp những hạn chế về tiện ích và mật độ dân cư trong khu vực.

Phía quận 1, dự án Grand Marina Saigon nằm tại vị trí đẹp số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé cũng đang đẩy nhanh tiến độ để đón cầu Thủ Thiêm 2 trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT Son Viet Property JSC (SVP) - một đơn vị phát triển và phân phối BĐS, cầu Thủ Thiêm 2 giúp có thêm lựa chọn từ quận 1 đi về phía đông Sài Gòn.

“Đầu tiên sẽ là khu đô thị Thủ Thiêm hưởng lợi, đặc biệt các dự án bên dưới chân cầu phía bán đảo Thủ Thiêm, cư dân dễ dàng di chuyển nhanh vào trung tâm tài chính của TP.HCM và ngược lại” - ông Việt nói.

Ngoài ra, theo ông Việt, thông tin về hầm chui Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh (đang thi công) cũng giúp mạch lưu thông giữa huyện Nhà Bè và quận 7 thêm thông suốt. Đây là động lực giúp BĐS huyện Nhà Bè gia tăng giá trị khi luồng dân cư từ các quận 5, 7, 8 dịch chuyển sang các khu dân cư mới hình thành ở huyện Nhà Bè.



Những dự án như cầu Thủ Thiêm 2 tác động lớn đến thị trường bất động sản, nhất là với các dự án ở hai đầu cầu. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo DKRA Việt Nam, hình thức kinh doanh BĐS trực tuyến sẽ tiếp tục là xu hướng trong thời gian tới, ngay cả khi giãn cách xã hội từng bước được nới lỏng và trở lại trạng thái bình thường mới.

Hưởng lợi về lâu dài

“Dĩ nhiên trong bối cảnh giãn cách vì dịch COVID-19 thì lợi ích của các công trình giao thông mới sẽ không rõ ràng. Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung, BĐS nói riêng sẽ luôn hưởng lợi về lâu dài khi giao thông ngày càng thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực” - ông Việt phân tích thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc nghiên cứu và phát triển (R&D) DKRA Việt Nam, nhận định trong điều kiện TP.HCM giãn cách xã hội gần ba tháng nay, sự kiện hợp long cầu Thủ Thiêm 2 mới đây đã mang đến thông tin tích cực cho thị trường BĐS nói riêng và kinh tế - xã hội của TP nói chung.

Ngoài cầu Thủ Thiêm 2, một số dự án công trình trọng điểm khác vẫn tiếp tục thi công trong thời gian này. Điều này thể hiện TP rất quan tâm, chú trọng để các dự án hạ tầng quan trọng có thể tiếp tục triển khai, hạn chế gián đoạn tiến độ.

“Đây cũng là những dự án (hầm chui, metro số 1, cầu vượt Bến xe Miền Đông…) có tác động đến thị trường BĐS của TP từ trước đến nay và cả trong tương lai, đặc biệt là với những khu vực trọng điểm của thị trường như khu Đông và khu Nam” - ông Hoàng đánh giá.

Theo ông Hoàng, việc các dự án giao thông tiếp tục triển khai sẽ là một trong các yếu tố tác động cho sự phục hồi kinh tế nói chung và BĐS nói riêng. Từ đây góp phần kích thích sức mua (đối với người có điều kiện tài chính) khi các biện pháp giãn cách từng bước được nới lỏng và xã hội bước vào giai đoạn bình thường mới.

“Ngay từ bây giờ, một số người có điều kiện tài chính vẫn mua BĐS ở những nơi có dự án hạ tầng giao thông, xã hội tác động đến triển vọng phát triển của khu vực đó” - ông Hoàng nói.

DKRA Việt Nam cho biết thêm: Riêng đối với khu Nam, thị trường BĐS dù tăng trưởng nhưng không mạnh như khu Đông vì một số lý do. Trong đó có thể kể đến là khu vực chưa có nhiều thay đổi và đột phá lớn về hạ tầng trong thời gian 2-3 năm gần đây. Tuy nhiên, với các dự án hạ tầng hiện tại (như hầm chui Nguyễn Hữu Thọ) và trong thời gian vài năm tới, thị trường khu Nam sẽ có sự trỗi dậy cả về nguồn cung và sức mua.

Dự báo quý IV DKRA Việt Nam dự báo thị trường BĐS quý IV hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh sau ngày 15-9 cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội được mở lại như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả khi dịch bệnh được kiểm soát thì các dự án mới vẫn rất hiếm hoi trong những tháng còn lại của năm 2021. Thị trường chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức cả về nguồn cung mới (bị đứt gãy do giãn cách thời gian dài) và sức mua.