Hạn chế dự án nhà cao tầng khu vực trung tâm

Thị trường chưa ổn định Trong quý II-2020, Sở Xây dựng TP.HCM đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai cho tám dự án với tổng số 6.722 căn, tăng 69,8% so với quý II nhưng giảm 45,5% so với cùng kỳ quý III-2019. Về tổng thể, thị trường phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu đồng bộ. Nguồn cung tăng nhưng tập trung ở các phân khúc cao cấp và trung cấp, chưa đáp ứng nhu cầu thật của thị trường do đa số người dân có thu nhập từ trung bình đến thấp.