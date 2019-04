Sáng 27-4, tại bờ biển An Bàng (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), Tập đoàn Hoàng Gia Hội An tổ chức lễ khởi công dự án Hội An Royal Beach Resort với tổng mức đầu tư đến 1.900 tỉ đồng. Sự kiện có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, một người con của Hội An.



Hoa hậu Tiểu Vy rạng ngời trong lễ khởi công resort 1.900 tỉ. Ảnh: TV

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án Hội An Royal Beach Resort gồm có 69 villa hướng biển, được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ với diện tích từ 120-250 m2 cùng 200 phòng khách sạn.



Hội An Royal Beach Resort được thiết kế theo phong cách sống thượng lưu, nơi sự hiện đại, sang trọng được kết hợp hài hòa với môi trường thiên nhiên.















Hoa hậu Tiểu Vy thu hút mọi ánh nhìn tại lễ khởi công. Ảnh: TV



Theo ông Nguyễn Phú Quý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Gia Hội An, Hội An Royal Beach Resort là bước đi táo bạo của tập đoàn trong năm 2019. “Đặc biệt, với sự vận hành của Dusit International, chúng tôi sẽ xây dựng nên một Hội An Royal Beach Resort ấn tượng tuyệt vời trong lòng du khách khi đến với Hội An”, ông Quý nói.



Tập đoàn Hoàng Gia Hội An trao tặng năm căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 250 triệu đồng cho phường Điện Dương. Ảnh: TV

Dịp này, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cũng trao tặng năm căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 250 triệu đồng cho phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.



Hội An Royal Beach Resort dự kiến sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2020.