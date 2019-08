Những dấu ấn đầu tiên tạo cơn sốt Vinhomes Grand Park ​

Vinhomes Grand Park tọa lạc ngay trung tâm quận 9, TP.HCM có quy mô vượt trội với 271ha. Tại Vinhomes Grand Park, phần lớn không gian được ưu tiên cho cảnh quan, cây xanh, tạo môi trường sống trong lành lý tưởng hiếm có cho cư dân giữa Sài Gòn.



Bên cạnh đó, Vinhomes còn đầu tư mạnh tay để xây dựng đại công viên theo mô hình theme park (còn gọi là công viên chủ đề) rộng đến 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, mở ra chuẩn sống quốc tế đích thực.

inhomes Grand Park mở ra không gian sống lý tưởng cho cư dân tương lai.



Có diện tích tương đồng với các theme park nổi tiếng thế giới như Universal Studios Japan ở Osaka (Nhật Bản) và California Adventure (Mỹ), nhưng đại công viên của Vinhomes Grand Park có đến 15 công viên chủ đề đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi và phong cách sống của cư dân, trong đó có khá đông người nước ngoài. Có thể kể đến những công viên nổi bật, khám phá cả ngày không hết tại đây như công viên golf địa hình mini lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, công viên gym với hàng trăm máy tập, công viên BBQ, công viên ánh sáng nghệ thuật, công viên 3 miền quê, công viên hạnh phúc, công viên dưỡng sinh, công viên sân chơi nước cho trẻ em, khu chèo thuyền Kayak, công viên Patin…

Chuẩn sống thông minh đẳng cấp quốc tế giữa Sài Gòn

Các chủ sở hữu căn hộ tại dự án Vinhomes Grand Park sẽ là những cư dân đầu tiên của thành phố được trải nghiệm chuẩn sống thông minh đẳng cấp quốc tế độc đáo và an toàn chưa từng có. Chuẩn sống đẳng cấp này nhờ 4 giá trị cốt lõi: vận hành thông minh, an ninh thông minh, cộng đồng thông minh, căn hộ thông minh – sản phẩm thương mại cung cấp theo nhu cầu.

Riêng vấn đề thiết lập vùng an toàn cho cả không gian sống 271ha là không hề đơn giản. Do đó, chủ đầu tư đã triển khai hệ thống camera an ninh đa lớp tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng trong danh sách đen và chủ động gửi cảnh báo về trung tâm khi có sự cố.

Vinhomes Grand Park vận hành dựa trên hệ sinh thái thông minh toàn diện.



Một điểm độc đáo khác là cư dân khi đi thang máy lên căn hộ sẽ không cần quẹt thẻ và bấm số chọn tầng như căn hộ thông thường. Với hệ thống phân tầng thang máy được tích hợp tính năng nhận diện gương mặt FaceID, thang máy sẽ tự động nhận diện và đưa cư dân lên đúng tầng căn hộ của mình. Vấn đề an toàn trong các tòa căn hộ cũng được đầu tư kỹ lưỡng với hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh có chức năng gửi thông tin sự cố hoả hoạn tới điện thoại của cư dân và hướng dẫn cách thoát nạn nhanh nhất.

Ngoài ra, cư dân chỉ cần cài một ứng dụng duy nhất (App cư dân) trên điện thoại thông minh là có thể nhanh chóng báo sự cố kỹ thuật cho ban quản lý, mua sắm không cần tiền mặt, tìm chỗ đỗ xe, hay đăng ký sử dụng tiện ích nội khu.

Trên đây chỉ là một vài trong rất nhiều trải nghiệm sống thông minh mà cư dân tương lai của Vinhomes Grand Park được thụ hưởng.

Lựa chọn đa dạng

“Thành phố thông minh - công viên” Vinhomes Grand Park cung cấp cả 3 dòng sản phẩm: Sapphire, Ruby, Diamond, mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Trong đó, các căn Sapphire đang được quy hoạch tập trung ở The Rainbow, phân khu ra mắt đầu tiên tại Vinhomes Grand Park. Căn hộ thuộc dòng Sapphire có thiết kế hiện đại và linh hoạt, khi trao cho chủ nhân sẽ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn hoàn thiện tối thiểu giúp cư dân có thể chủ động thiết kế căn hộ của mình theo sở thích và cá tính.

Chủ đầu tư cho biết, các tòa căn hộ Sapphire của The Rainbow đang được hoàn thiện từng ngày. Theo thông tin cập nhật trong tháng 6, các tòa phân khu Rainbow đã đổ bê tông đến tầng 9, tầng 10…

Với nhiều điểm nhấn nổi trội, Vinhomes Grand Park đang tạo sức hút lớn với người mua nhà, đồng thời mở ra cơ hội sinh lời đột phá cho giới đầu tư trong và ngoài nước.