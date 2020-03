Siêu biệt thự rớt giá thảm hại

Richard Marx, ngôi sao nhạc Pop thập niên 80 đã rao bán căn biệt thự tuyệt đẹp của ông tại Lake Bluff, bang Illinois (Hoa Kỳ) lần đầu tiên vào năm 2014. Gía bán lúc đó là 18 triệu USD.

Thật không ngờ, mãi đến tháng 3-2020 ngôi biệt thự này mới bán được nhưng với một mức giá không thể "thảm" hơn. Chủ nhân mới đã được sở hữu ngôi biệt thự siêu sang này với giá chỉ 4,2 triệu USD, rớt gần 14 triệu USD so với giá ban đầu.



Toà nhà có cấu trúc tuyệt đẹp trong khuôn viên xanh mát

Mặc dù rớt giá thảm hại nhưng đây là bất động sản đầu tiên tại khu Lake Bluff và vùng liền kề Lake Forest bán được với giá trên 4 triệu USD kể từ hồi tháng 1-2018 đến nay.

Mặt tiền rộng lớn của ngôi biệt thự theo đúng phong cách kiến trúc cổ điển

Toà siêu biệt thự này được xây dựng từ năm 1931 trên khu đất rộng 5 hecta. Ngôi nhà có lối riêng cách bờ biển Michigan chỉ 120m, bố trí 7 phòng ngủ rộng rãi thênh thang và lối kiến trúc xa hoa bậc nhất thời đó. Đôi vợ chồng đã xây thêm một toà nhà phụ cận rộng đến 750m vuông mà chỉ có bếp, một studio và hai phòng ngủ.

Một góc sân đầy nắng của căn biệt thự nhìn thẳng ra biển



Phòng khách sang trọng là nơi ngôi sao âm nhạc này thường xuyên tiếp đãi bạn bè

Richard Marx là ca sĩ nhạc Pop kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất với những bản tình ca bất hủ như Endless Summer Nights, Now and Forever, Right here waiting, Hazard... Ông là một trong những biểu tượng âm nhạc trong thập niên 80 của thế kỷ trước với hơn 30 triệu bản thu âm và nhiều album đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.

Quầy bar và nhà bếp cũng được thiết kế theo phong cách hoàng gia với tông màu trầm và sử dụng vật liệu gỗ làm chủ đạo

Ngôi biệt thự này được rao bán ngay sau khi vợ chồng ông ly hôn. Danh tính người mua lại ngôi nhà được giữ bí mật.

Phònglàm việc và đọc sách không thua kém bất kì một dinh thự nào của giới quý tộc



Phòng thư giãn được phủ màu đỏ sang trọng, nổi bật



Phòng tắm với bồn tắm bằng đá, rộng bằng cả một ngôi nhà của người bình thường