Thưởng tết nhân viên địa ốc hơn 2,6 tỉ đồng

2019 là một năm được đánh giá rất khó khăn với các doanh nghiệp bất động sản, kể cả chủ đầu tư cũng như sàn phân phối. Đó cũng là lý do khiến mức thưởng Tết của các đơn vị đa số đều giảm so với năm ngoái. Tổng giám đốc doanh nghiệp địa ốc ở quận 2, Tp.HCM cho biết: Hàng loạt dự án không thể tiếp tục đưa ra thị trường do vướng các thủ tục pháp lý. Không có dự án mở bán, nhân sự cũng buộc phải cắt giảm và chính sách phúc lợi của công ty cũng thu hẹp. Thăm dò một số doanh nghiệp cho thấy, mức thưởng Tết phổ biến là nửa tháng lương, bằng 30-50% của năm ngoái.