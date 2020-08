TP.HCM kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại các dự án

Cụ thể, theo Sở Xây dựng TP, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các Sở ngành, UBND quận, huyện thường xuyên và định kỳ tổ chức kiểm tra về tình hình chất lượng công trình, thi công, an toàn trong xây dựng, an toàn sử dụng cần trục tháp, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đối với các công trình xây dựng trên địa bàn TP.

"Tuy nhiên, đối với các công trình lớn, công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ còn hạn chế trong việc tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra. Đặc biệt là công trình sửa chữa chống nghiêng, lún nhà ở gây nguy cơ cao về xảy ra sự cố công trình, chưa được kiểm soát" - văn bản Sở nêu.



Để hạn chế tình trạng trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đổi với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND quận huyện, các ban quản lý khu đô thị mới, khu công nghệ cao, khu công nghiệp.



Các đơn vị cùng phối hợp thường xuyên, định kỳ kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời rà soát các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình...

UBND quận huyện rà soát việc cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình, nhất là các công trình chống nghiêng, lún nhà ở phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.