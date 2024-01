Bắt Giám đốc Công ty TNHH Y tế Đức Giang - Hà Nội

Ngày 20-1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Huế, Giám đốc Công ty TNHH Y tế Đức Giang - Hà Nội, kiêm Giám đốc Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội về tội Gian lận bảo hiểm.

Ngày 19-1, VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, các lệnh của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Yên Dũng tổ chức thi hành các thủ tục tố tụng đối với bị can Nguyễn Thị Huế theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Nguyễn Thị Huế (áo đỏ), Giám đốc Công ty TNHH Y tế Đức Giang - Hà Nội. Ảnh CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện thông tin về việc có dấu hiệu gian lận bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội nên đã tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Thị Huế với vai trò là Giám đốc Phòng khám đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để chiếm đoạt số tiền lớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHI HÙNG