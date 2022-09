Bắt giữ 3 người phá rừng ở Kon Tum

Ngày 22-9, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ ba người ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và huyện Thạch Thành, (Thanh Hóa) liên quan vụ phá rừng tại xã Mô Rai, thuộc khoảnh 6 (tiểu khu 692, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý).

Bước đầu công an xác định có năm người liên quan vụ án và đã bắt giữ ba người (hai người đã bỏ trốn).

Công an huyện Sa Thầy đang tiếp tục truy tìm, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ ra quyết định khởi tố bị can và truy nã để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, có 84 cây gỗ bị cưa hạ với tổng khối lượng hơn 147 m3.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và Công an xã Thành Vinh ở Thanh Hóa bắt giữ ba nghi can nói trên.