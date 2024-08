Bắt giữ hai nam thanh niên ‘giải cứu’ người bên Campuchia về Việt Nam 06/08/2024 15:04

Ngày 6-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sơn Phà La (31 tuổi, HKTT tại Sóc Trăng) và Hoàng Mạnh Hùng (28 tuổi, HKTT tại Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Hai nam thanh niên phối hợp với người bên Campuchia 'giải cứu' người về Việt Nam bị bắt. Ảnh: CABD

Theo cơ quan công an, từ tháng 9-2023, Sơn Phà La lập tài khoản Zalo và tài khoản Tiktok với tên “Tướnq Quân”, còn Hùng lập kênh TikTok, Zalo và Youtube “Nhật Ký Campuchia” để đăng tải các clip có nội dung cảnh báo vấn nạn bị lừa khi xin việc tại Campuchia và nhận "giải cứu" người từ Campuchia đưa về Việt Nam

Sau khi đăng các clip này Sơn Phà La và Hùng nhận nhiều thông từ các người thân các nạn nhân nhờ chuộc người đưa về Việt Nam.

Khi người thân của các nạn nhân bị lừa sang Campuchia liên hệ nhờ chuộc người từ các công ty lừa đảo tại Campuchia về Việt Nam, Sơn Phà La và Hùng sẽ liên lạc lấy thông tin cá nhân, hình ảnh… rồi gửi thông tin cho một người khác ở Campuchia để chuộc người.

Sau khi chuộc được người ra khỏi các công ty lừa đảo, nhóm này tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Với cách thức như trên, nhóm này đã thực hiện đưa 23 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.