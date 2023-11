Ngày 1-11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố truy xét, bắt giữ nghi can cướp tài sản xảy ra tại phường Hòa Khánh Bắc vào rạng sáng ngày 30-10 vừa qua.

Rạng sáng ngày 30-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận thông tin một công dân đến trình báo bị cướp tài sản, xảy ra lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày tại K151 đường Âu Cơ.

Lê Hồng Hải bị bắt giữ. Ảnh: DH.

Nạn nhân là chị PTCT (20 tuổi, Quảng Nam) trình báo, khi đang đi về khu trọ thì bị kẻ lạ mặt áp sát dùng dao kề vào cổ. Chị T đã hô hoán để cầu cứu, bị kẻ cướp quật chị T ngã xuống đất.

Trong lúc giằng co, con dao của kẻ cướp đã cứa vào cổ chị T gây ra vết thương dài 1,5cm, sau đó rơi xuống đất. Nam thanh niên sau khi cướp được điện thoại hiệu Iphone 12 pro của chị T thì bỏ chạy ra ngoài.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cử các trinh sát truy xét nóng đối tượng gây án.

Vì vụ việc xảy ra lúc đêm tối có mưa lớn kèm theo đặc điểm nhận dạng bị “mờ” do nạn nhân hoảng loạn nên khiến việc điều tra truy xét khó khăn.

Trinh sát ập vào bắt giữ Hải khi đang ăn nhậu ở phòng trọ. Ảnh: DH.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, cơ quan công an đã xác định được và tiến hành bắt giữ Lê Hồng Hải (31 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo lời khai ban đầu của Hải, do thất nghiệp hơn bốn tháng nay nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Rạng sáng ngày 30-10, Hải mang theo con dao rọc giấy điều khiển xe máy đi tìm con mồi. Lúc đầu Hải đi theo một phụ nữ đi xe SH nhưng nạn nhân nghi ngờ, bị "cắt đuôi". Tiếp theo, Hải đi theo chị T một quãng đường dài đến khu nhà trọ chị T và dừng xe bên ngoài để chờ thời cơ. Thấy chị T mất cảnh giác, Hải đã áp sát dùng dao kề cổ để cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu điều tra mở rộng.

Minh Trường