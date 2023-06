Bắt hai người Việt phạm tội trốn sang Campuchia

(PLO)- Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông của nước bạn, bắt giữ hai người phạm tội đang trốn sang Campuchia.

Ngày 27-6, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) đã hoàn tất thủ tục bàn giao 2 bị can cho công an Phú Yên và Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền.

Trươc đó ngày 26-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận công văn phối hợp của Công an tỉnh Nghệ An thông báo có 1 người phạm tội tên Trịnh Quốc Việt (22 tuổi, thường trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có liên quan đến vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 8-3 và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, hiện lẩn trốn ở Campuchia.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã thông báo cho Đồn Công an Hành chính Sôm Rông, Campuchia.

Qua công tác kiểm tra hành chính, trưa cùng ngày lực lượng Công an Hành chính Sôm Rông đã phát hiện Trịnh Quốc Việt đang lẩn trốn tại một quán karaoke thuộc xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia và đưa về Đồn Công an Hành chính Sôm Rông hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Trước đó, vào ngày 19-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cũng nhận được công văn phối hợp của Công an tỉnh Phú Yên thông báo có 1 người tên Huỳnh Văn Khôi (44 tuổi, thường trú xã Hoà Xuân Đông, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) có liên quan đến vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 11-11-2022 và quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hoà, hiện lẩn trốn ở Campuchia.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã thông báo cho Đồn Công an Hành chính Sôm Rông, Campuchia. Lực lượng Công an Hành chính Sôm Rông đã phát hiện Huỳnh Văn Khôi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ thuộc xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia và đưa Khôi về Đồn Công an Hành chính Sôm Rông hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Sau khi tiếp nhận dẫn giải về đơn vị, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tạm giữ Khôi và Việt, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

HUỲNH DU