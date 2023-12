Bắt hơn nửa tấn pháo lậu ở huyện Đức Trọng

Ngày 18-12, Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Lê Minh Trực (34 tuổi) và Lê Huy Tuyên (31 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội buôn bán hàng cấm

Công an thu giữ hơn 600 kg pháo lậu trong nhà của Trực. Ảnh: VT

Đây là thành công của chuyên án đấu tranh với nạn mua, bán trái phép pháo lậu mà công an huyện Đức Trọng đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá nhằm bảo đảm an ninh trật tự Tết dương lịch, Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Theo điều tra, 11 giờ ngày 16-12, Đội CSKT - Công an huyện Đức Trọng phối hợp với phòng An ninh mạng (PA 05) - Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra căn nhà số 14/23/1 Bạch Đằng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Tại đây, công an bắt giữ Lê Minh Trực cùng 623,2 kg pháo lậu các loại.

Khai với công an, Lê Minh Trực cho biết toàn bộ 623,2kg tang vật nêu trên là pháo các loại được Trực mua của một người tự xưng là Bi (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook.

Các loại pháo lậu bị công an thu giữ. Ảnh: VT

Số pháo trên được Trực đặt mua 2 lần và được Bi cho xe ô tô tải và xe ô tô bán tải giao cho Trực gần 1 trường tiểu học ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Mở rộng điều tra, công an khám xét và bắt giữ Lê Huy Tuyên, thu giữ hàng chục kg pháo nổ các loại.

Trước đó, công an huyện Đức Trọng đã khởi tố, bắt giữ Hồ Kim Pháp, 21 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và Đỗ Tuấn Kiệt, 23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước để điều tra cùng hành vi nói trên.

