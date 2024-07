Bắt kẻ gây tai nạn chết người sau 2 năm lẩn trốn 22/07/2024 20:25

(PLO)- Lâm Văn Tình bị cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (Long An) truy nã do liên quan vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 13-11-2022.