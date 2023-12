(PLO)- Khai với công an, nghi phạm Khoa cho biết do sống bên nhà vợ và giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nên Khoa giết cả gia đình vợ.

Tối 4-12, nguồn tin của PLO cho hay Công an Cà Mau đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Khoa là nghi phạm gây ra thảm án đau lòng ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; bị lực lượng công an bắt khi đang lẩn trốn tại xã Định Bình, TP Cà Mau.

Nghi phạm Bùi Vũ Khoa, kẻ giết cả gia đình vợ vì mâu thuẫn. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi phạm Khoa khai nhận, do sống bên nhà vợ và giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đỉnh điểm mâu thuẫn là hồi tuần trước. Nên Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ dẫn đến tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ.

Sau khi giết cả gia đình vợ, Khoa còn lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông PVS, nên bà con đến kiểm tra.

Tại đây, người dân phát hiện ông S và vợ cùng con gái (đang mang song thai gần tới ngày sinh) đã tử vong bất thường. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Sáng 4-12, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà mau phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông PVS, nên bà con đến kiểm tra. Ảnh: ET

Tại hiện trường, thi thể ông S trong phòng ngủ của ông, thi thể con gái ông trong phòng ngủ của chị. Còn thi thể vợ ông S được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50m.

Sau khi phát hiện vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Cái Nước nhanh chóng tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

