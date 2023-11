Khởi tố 1 giám đốc và 1 cán bộ xã ở Thái Bình

Theo nguồn tin của PLO, công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Viết Quân, 52 tuổi, cán bộ văn hoá xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, nguyên là cán bộ kế toán ngân sách xã Vũ Lạc từ năm 2007 đến tháng 10 năm 2020 để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng về tội danh này, công an thành phố Thái Bình cũng khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Hoàng Văn Nhiên, 55 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Tiến có địa chỉ ở thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Việc khởi tố hai bị can này là kết quả từ việc mở rộng, điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại xã Vũ Lạc mà công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tân, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã hồi đầu tháng 8-2023.

Trụ sở UBND xã Vũ Lạc. Ảnh: M.Q

Cơ quan công an xác định, năm 2018, Trung ương hỗ trợ xã Vũ Lạc 200 triệu đồng tiền ngân sách để xây dựng, cải tạo, nâng cấp công Nghĩa trang liệt sĩ (cùng với số tiền người dân đóng góp, doanh nghiệp ủng hộ hơn 4 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc thời điểm đó là ông Nguyễn Văn Tân đã chỉ đạo ông Đỗ Viết Quân, cán bộ kế toán ngân sách xã tìm doanh nghiệp để lập hồ sơ, chứng từ rút số tiền 200 triệu nói trên chi tiêu vào mục đích khác.

Với sự giúp sức của ông Hoàng Văn Nhiên (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Tiến), UBND xã Vũ Lạc đã rút được số tiền 200 triệu nói trên.

Sau khi rút được số tiền hỗ trợ, lãnh đạo xã Vũ Lạc không chuyển cho doanh nghiệp tài trợ và xây dựng công trình nghĩa trang Liệt sĩ, mà lại được chuyển sang mục khác của xã để chi tiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an thành phố Thái Bình mở rộng điều tra.

NGỌC SƠN