Ngày 8-10, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Kim Giàu (59 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 10-9, em T. (12 tuổi) vào nhà mời Giàu mua vé số. Lúc này, Giàu đứng dậy đi lại gần T. nói đã hết tiền nên từ chối mua.

Bị can Huỳnh Kim Giàu. Ảnh: QM

T. nói nay bán vé số ế quá không có tiền ăn bánh nên đã xin Giàu 15.000 đồng để mua bánh ăn. Sau khi cho tiền, Giàu lại nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với T.

Giàu kêu em T. đi theo vào nhà tắm để thoả mãn dục vọng. Mẹ T. phát hiện con gái bị Giàu xâm hại nên trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Giàu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH