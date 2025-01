Bắt người làm giả thẻ nhà báo, bằng đại học giấy triệu tập... 04/01/2025 20:12

(PLO)- Công an đã triệt xóa đường dây làm giả thẻ nhà báo, bằng đại học, giấy triệu tập của ngành công an...

Chiều 4-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Đức Tính, Hoàng Thanh Tuyền và Nguyễn Tuấn Thông về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Đức Tính, Hoàng Thanh Tuyền và Nguyễn Tuấn Thông bị bắt giữ.

Nghi can Tính (38 tuổi, trú tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị bắt khi đang ở khu tái định cư Long Hưng và đã di lý về Nghệ An phục vụ công tác điều tra.

Trong đường dây làm giả hàng ngàn giấy tờ, tài liệu giao cho khách hàng trên khắp cả nước, Tính là người cầm đầu. Còn Tuyền (29 tuổi, trú xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, Nam Định) và Thông (sinh 28 tuổi, trú xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) cùng giữ vai trò tích cực trong đường dây.

Tang vật công an thu giữ.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm tài liệu giả của Tính “sản xuất” gồm: Thẻ nhà báo, bằng đại học, các loại chứng chỉ, giấy đăng kiểm phương tiện, căn cước, tem kiểm định… Đồng thời, thu giữ công cụ, máy móc phục vụ việc làm giấy tờ giả. Sau khi bắt giữ Tính, đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ Tuyền và Thông.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm trên đã thực hiện trót lọt việc làm giả hàng nghìn giấy tờ, tài liệu các loại cho khách hàng trên khắp cả nước. Mỗi giấy tờ, tài liệu làm giả, Tuyền thu từ 3 đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, đường dây này còn làm giả giấy triệu tập của ngành công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.