Bắt nhân viên bảo vệ trốn hai lệnh truy nã

(PLO)- Công an TP Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ Phan Thanh Sang, đối tượng bị công an hai địa phương truy nã.

Ngày 5-8, trong quá trình truy tìm đối tượng truy nã, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã chủ công, phối hợp với Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ Phan Thanh Sang (sinh năm 1989, HKTT tại Tiền Giang). Sang là đối tượng bị công an Tiền Giang và Thủ Đức truy nã.

Cụ thể, năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) tuyên phạt Sang 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chờ chấp hành án, Sang đã bỏ trốn.

Sau đó, Sang bị cơ quan thi hành án hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) ra quyết định truy nã.

Trong thời gian trốn truy nã tại TP Thủ Đức, Sang tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của một người quen. Đến tháng 6-2021, Sang bị Công an TP Thủ Đức truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian truy tìm các đối tượng bị truy nã, Công an quận Ngô Quyền và Công an TP Thủ Đức đã phát hiện Sang đang làm bảo vệ cho một công ty thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên, Bình Dương), nên tiến hành theo dõi.

Khi Sang đang trên đường đi làm thì các trinh sát đón lõng bắt giữ. Tại cơ quan công an, sang thừa nhận đang trốn hai lệnh truy nã.

Hiện Công an TP Thủ Đức đã di lý Sang từ Bình Dương về TP Thủ Đức để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

LÊ ÁNH