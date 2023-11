(PLO)- Thanh niên ở tỉnh Long An đến Đồng Tháp giả vờ mua vàng rồi cướp tài sản và bị bắt nóng khi lẩn trốn ở nhà vợ

Ngày 13-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười đang tạm giữ hình sự Châu Trọng Hiếu (20 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào sáng 12-11, Hiếu đến tiệm vàng trên địa bàn khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười hỏi mua vàng nhưng sau đó Hiếu bất ngờ giật lấy 01 nhẫn (05 chỉ), 01 chiếc lắc (05 chỉ) vàng 24k rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Tổng giá trị tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Châu Trọng Hiếu cùng số vàng đã cướp. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an huyện Tháp Mười đã bắt được Hiếu khi đang lẩn trốn tại nhà vợ.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp lại 01 chiếc lắc vàng, riêng chiếc nhẫn đã bị rơi mất khi Hiếu bỏ chạy.



Hiện vụ án đang được Công an huyện Tháp Mười tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

