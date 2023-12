Bắt nữ kế toán trường mầm non cho vay lãi nặng

Ngày 21-12, Phòng CSHS Công an TP.HCM (PC02) cho biết, Phòng vừa triệt phá chuyên án “Cho vay lãi nặng và có dấu hiệu cướp tài sản” do Văn Thị Thanh Đào (SN 1983) thực hiện. Đào là kế toán một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố.

Văn Thị Thanh Đào tại cơ quan Công an. Ảnh: HT

Quá trình điều tra, từ năm 2022, Đào cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 140% đến 1440%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong số những người vay tiền của Đào có anh T. được Đào cho vay với lãi suất 1440%/năm. Khi anh T. không có tiền trả, Đào chặn đánh và lấy xe máy của anh T. nhằm uy hiếp anh T. trả tiền.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Việc khám phá chuyên án trên là một trong nhiều thành tích của Phòng PC02 trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn TP.HCM.

NGUYỄN TÂN