Bắt nữ nhân viên cửa hàng trang trí nội thất chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng 15/10/2024 17:36

Ngày 15-10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Cương (37 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9-2020, Cương làm nhân viên cửa hàng trang trí nội thất “Nguyễn Cảnh” tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Do nợ nần và không có khả năng trả nợ nên Cương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nữ nhân viên cửa hàng trang trí nội thất chiếm đoạt 650 triệu đồng của chủ



Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng, từ khoảng tháng 12-2020 đến tháng 8-2021, trong lúc tư vấn cho khách hàng, Cương đã tự ý thu 650 triệu đồng tiền nợ vật liệu xây dựng và đồ trang trí nội thất của 27 khách hàng rồi dùng số tiền này vào mục đích cá nhân.