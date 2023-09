(PLO)- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng ở huyện Nông Cống để điều tra về hành vi giết người.

Tối 21-9, Thượng tá Nguyễn Tiến Thành Trưởng phòng PC01, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 người đàn ông đánh nam thanh niên bất tỉnh trên QL1A đoạn qua huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Cụ thể là Lê Văn Định (45 tuổi), Lê Văn Ba (50 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dương (47 tuổi, đều ngụ ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Cả 3 đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố để điều tra về hành vi giết người.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Tiến Thành, hiện nay cơ quan chức năng phải chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân.

3 người hành hung nam thanh niên bất tỉnh trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hoằng Hóa. Ảnh: CATH

Trước đó như PLO đưa tin, trưa 22-8, trên mạng xã hội xuất hiện clip có nội dung ghi lại hình ảnh nhóm người đấm, đá liên tiếp vào người một nam thanh niên đang nằm trên quốc lộ 1A.

Clip ghi rõ cảnh người đàn ông mặc áo trắng dùng tay, chân đánh tới tấp vào đầu, mặt nam thanh niên đang nằm dưới đường. Khi nam thanh niên không còn phản kháng, người đàn ông áo trắng tiếp tục dùng chân đá, đạp và dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Nhóm này sau đó đã lên ô tô tải rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Tại thời điểm nam thanh niên bị đánh có nhiều người chứng kiến nhưng trước sự hung hãn, côn đồ của nhóm người này không ai dám vào can ngăn.

Hình ảnh 3 người đàn ông đánh đập dã man nam thanh niên đến ngất xỉu. Ảnh: Cắt ra từ clip

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hoằng Hóa vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân là anh NDS (31 tuổi, ngụ xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).

Anh S được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, không tỉnh táo. Đến trưa 24-8, Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ 3 người gây ra vụ việc trên.

ĐẶNG TRUNG