Bắt tạm giam phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên

Tối 13-5, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam ông Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh này. Hai ông này bị bắt tạm giam theo lệnh của VKS để đảm bảo việc truy tố, xét xử vụ án sai phạm trong giảm giá khi bán đấu giá sỉ 262 lô đất.

Trước đó, hôm 12-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND tỉnh này truy tố đối với các ông Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy cùng ba cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh này về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS.

Năm bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nở, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Ngô Quang Phú, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT; Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Khi khởi tố các bị can, ngày 4-6-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Hiến và bà Nguyễn Thị Nở. Sau đó, cả hai bị can này được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Còn ba bị can Ngô Quang Phú, Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy bị khởi tố hôm 24-8-2021 được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến nay, hai bị can Lợi, Duy bị bắt tạm giam theo lệnh của VKSND tỉnh.

Cơ quan điều tra xác định: với chức trách phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đấu giá đặc biệt tỉnh Phú Yên, ông Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp đã thống nhất cùng ông Nguyễn Chí Hiến trong việc giảm giá trái quy định khi bán đấu giá sỉ 262 lô đất.

Còn ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên, thành viên Hội đồng Đấu giá đặc biệt, là người có trách nhiệm theo dõi nguồn thu ngân sách của tỉnh, chống thất thu. Tuy nhiên, ông Duy đã thống nhất giảm tiền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình bán đấu giá sỉ quyền sử dụng đất 262 lô đất tại dự án khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, Nguyễn Chí Hiến, Nguyễn Thị Nở, Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy, Ngô Quang Phú và những người có liên quan đã thống nhất giảm giá hơn 8 tỉ đồng trái quy định pháp luật cho người mua trúng đấu giá.

Người mua 262 lô đất này là bà bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trong đó, ông Hiến giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt. Các bị can còn lại dù biết những việc làm trên không có căn cứ pháp luật nhưng vẫn thực hiện.