Ngày 20-3, Công an huyện Tân Trụ cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự nghi phạm Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng, hiện sống lang thang) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Công an đã bắt thanh niên hiếp dâm rồi cướp lấy tài sản nạn nhân. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 18-3, Công an huyện Tân Trụ tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông NVP (40 tuổi, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) về việc con gái ông là NAT (14 tuổi) bị một thanh niên dùng vũ lực, khống chế bóp cổ đến ngất xỉu để thực hiện hành vi hiếp dâm. Nam thanh niên này trước khi rời đi còn cướp 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 cái bóp...



Qua điều tra, truy xét, đến 14 giờ 45 ngày 19-3, Cảnh sát hình sự bắt giữ Thạch Ngọc Bảo tại một tiệm game ở phường 2, TP Tân An, Long An.

Tại cơ quan công an, Bảo khai kết bạn với T qua mạng xã hội. Trưa 18-3, Bảo được T rủ về nhà chơi do gia đình đi vắng. Tại đây, Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng T không đồng ý và chống cự quyết liệt. Bảo sau đó đã thực hiện hành vi hiếp dâm T rồi cướp tài sản trước khi rời khỏi hiện trường.

HUỲNH DU