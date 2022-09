Bắt thanh niên mua ma túy từ Quảng Trị gửi vào Huế bằng xe khách để bán

Ngày 21- 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt (SN 1998, trú tại, phường Thủy Vân) và Nguyễn Tất Quyền (SN 1998, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại kiệt 40 đường Lý Nam Đế, phường An Hòa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Tây Lộc bắt quả tang Nguyễn Tất Quyền có hành vi tàng trữ 50 viên nén và 3 gói bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tất Quyền, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ thêm 174 viên nén, 55 gói bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Cùng thời điểm này, một Tổ công tác khác của Đội Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Thủy Vân bắt khẩn cấp Kiệt.

Tại cơ quan Công an những người này khai nhận, Kiệt là người cầm đầu. Kiệt mua tất cả số ma túy trên từ Quảng Trị và gửi vào Huế bằng xe khách.

Kiệt giao cho Quyền nhận và cất giấu ma túy, phân chia nhỏ để mang đi bán.

Mỗi lần Quyền đi nhận hàng, Kiệt trả cho Quyền 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng khi đi giao ma túy cho “khách”.

Trong hai lần gần đây nhất, Kiệt mua 500 viên nén và 0,1kg ma túy với số tiền 130 triệu đồng của một người ở Quảng Trị, đưa vào Huế nhằm mục đích bán kiếm lời.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.