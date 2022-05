Bất thường vụ mẹ khai tử cho con trai còn sống

Chiều 21-5, một lãnh đạo phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ vụ bà TTNP (ngụ phường Tân An) làm thủ tục khai tử con trai mình trong khi con trai người này vẫn đang sống ở tỉnh Đắk Nông.

“Chúng tôi đang thu hồi giấy chứng tử của con trai bà P, Bước đầu, bà P thừa nhận đã làm thủ tục khai tử cho con trai 3 tuổi dù con bà vẫn đang sống. Hiện chính quyền địa phương đang làm rõ động cơ, mục đích của bà . để xử lý. Tuy nhiên, những ngày này nhà bà P thường xuyên đóng cửa nên chúng tôi chưa làm rõ để xử lý được” - vị lãnh đạo phường Tân An thông tin.

Thông tin ban đầu cho hay, bà TTNP đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là cháu NHL (3 tuổi). Bà P. khai cháu L mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5. Đến ngày, 11-5, UBND phường Tân An cấp trích lục khai tử cho cháu L.

Theo lãnh đạo phường Tân An, khi đến làm thủ tục khai tử cho con, bà P mang đầy đủ giấy tờ, lại khóc lóc cho rằng con trai vừa mất nên cán bộ phường không tiện hỏi nhiều. Sau đó, cán bộ phường sơ suất không xác minh nên UBND phường Tân An đã làm giấy chứng tử con trai bà P. Đến tối 19-5, cha của cháu L. đăng lên mạng xã hội Facebook sự việc cháu L còn sống nhưng bị mẹ làm thủ tục khai tử.

“Khi làm thủ tục khai tử cho con, bà P ký cam kết lời khai để chứng tử là đúng sự thật. Hơn nữa, bà P là mẹ ruột của cháu L nên không ai ngờ một người mẹ lại khai tử cho con khi con còn sống như vậy”- vị lãnh đạo phường Tân An nói.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Tân An, bà P khai con trai tử vong tại nhà do bệnh viêm phổi. Trong khi đó, bà P hiện tạm trú phường Tân Lợi, dù đăng ký thường trú phường Tân An.

Theo một nguồn tin khác, làm việc với Công an phường Tân Lợi, bước đầu bà P nói bà làm thủ tục khai tử cho con trai để gửi giấy khai tử cho chồng cũ, nhằm ngăn không cho người này gặp con trai. Theo bà P, bà và chồng cũ đã ly hôn thường mâu thuẫn. Nhiều lần bà bị chồng cũ đánh đập khi đến gặp con trai.

Vị lãnh đạo phường Tân An thừa nhận chính quyền địa phương có trách nhiệm trong sự việc này. "Đã có rất nhiều phản ứng sau khi người chồng cũ của bà P đưa sự việc lên mạng xã hội. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc cho các cơ quan liên quan, đồng thời đề nghị công an xác minh làm rõ. Tuy nhiên, cả bà P. và chồng cũ của bà đều không hợp tác, không thể liên lạc được với họ”- vị lãnh đạo phường Tân An nói.