Bé trai 18 tháng tuổi ở Long An tử vong nghi do bị bạo hành

Sáng 2-6, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, cho biết vẫn đang xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của bé LTLTP (18 tháng tuổi), con của anh TTNT (24 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An).

Theo anh T, anh và chị H cưới nhau 6 năm và đã ly dị được hơn một năm. Anh T nuôi con gái, còn bé P sống với mẹ ruột là LDTH (24 tuổi).

Chị H làm công nhân và gần đây có sống chung với người mới tại phòng trọ ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An.

Khuya ngày 1-6, anh T nghe tin con mình bị thương, phải đem vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức. Khi anh T. chạy đến thì các bác sỹ cho biết con anh đã chết trước khi đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trong ngày 1-6, cơ quan điều tra đã thực hiện khám nghiệm tử thi, giám định nguyên nhân tử vong và đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình lo hậu sự.

Anh T cho biết thêm: trên cơ thể bé P xuất hiện nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, tay, chân và nghi ngờ bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Anh T rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của bé.

Vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.