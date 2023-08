Bé trai 8 tuổi bị 1 phụ nữ trói vào cột điện rồi đánh

(PLO)- Bé trai tám tuổi trần truồng bị người phụ nữ trói vào cột điện rồi dùng chổi đánh chửi trên địa bàn quận 12 khiến người dân bức xúc.

Ngày 25-8, Công an phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM chuyển hồ sơ vụ việc người dân tố cáo vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn cho Công an quận 12 thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23-8, người dân ở khu phố 3, phường An Phú Đông thấy người phụ nữ tên là LTDT (35 tuổi, ngụ quận 12) trói cháu TPCT (8 tuổi) vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo.

Người phụ nữ dùng chổi đánh và liên tục chửi mắng mặc cho cháu bé la khóc thảm thiết dưới sự chứng kiến của nhiều người. Thấy vậy, một số cư dân sống gần đó đã hô hoán, yêu cầu bà T dừng lại việc hành hạ trẻ em nhưng bất thành.

“Chúng tôi đã can ngăn và báo công an cũng như tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Đây không phải là lần đầu” - một người dân gần đó nói.

Thay vì dừng lại hành động kể trên, một số người dân còn cho biết họ còn bị bà T chửi bới khi can ngăn việc bạo hành trẻ em.

Theo một nguồn tin, cháu T sống với cha ruột là ông PTC (52 tuổi) vì mẹ bé đã mất. Thời gian gần đây, do bận việc, ông C đã giao con cho bà T giữ hộ.

Lãnh đạo UBND phường An Phú Đông xác nhận có vụ việc bé trai bị trói vào cột điện, đánh đập. "Công an đã mời làm việc với người phụ nữ, đưa bé đi giám định để phục vụ xử lý" - vị lãnh đạo nói và cho biết cả người phụ nữ và ba bé trai đều tạm trú trên địa bàn.

Theo người này, bé trai có đi học, thời gian gần đây nghỉ hè nên người cha đã gửi nhờ bà T là hàng xóm để trông giúp. Trong quá trình dạy kèm cho bé học, người phụ nữ đã đánh đập nhiều lần vì "bé lỳ, không nghe lời". Riêng người cha cũng có biết con bị đánh.

Hiện sức khỏe bé ổn định, phía UBND phường cũng đã đến nơi thăm hỏi động viên bé.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.

NGUYỄN TÂN