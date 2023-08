Bến Tre cần 2.000 tỉ để khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển

(PLO)- Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 16 điểm bờ sông, bờ biển tiếp tục sạt lở với tổng chiều dài sạt lở hơn 6,7km

Ngày 28-8, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp về tình hình và công tác khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, khoảng 10 năm gần đây tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn biến ngày càng phức tạp, mức độ nhanh hơn gây mất đất sản xuất, mất rừng phòng hộ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, dân sinh nhất là đối với 3 huyện ven biển.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 112 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài 134 km. Trong đó, sạt lở bờ sông 104 điểm với tổng chiều dài khoảng 115 km gây hư hại nhà ở, mất đất sản xuất của hàng trăm hộ dân; sạt lở bờ biển 8 điểm với tổng chiều dài khoảng 19 km đã làm mất khoảng 200 ha đất và 54 ha rừng phòng hộ thuộc 3 huyện ven biển Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú.

Trước diễn biến của tình hình sạt lở, năm 2019-2020 UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển tại 4 điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài 6,9km.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh xuất hiện 16 điểm bờ sông, bờ biển tiếp tục sạt lở với tổng chiều dài sạt lở hơn 6,7km

Về nguyên nhân xảy ra sạt lở thời gian qua theo đánh giá của của ngành chức năng do các bậc thang thủy điện ở thượng nguồn đã làm thay đổi dòng chảy và giảm khối lượng phù sa về ĐBSCL làm xói lở sẽ gia tăng; do hiện tượng xoáy, co hẹp dòng chảy gây xói lòng sông; việc xây dựng nhà và công trình lấn sông làm thay đổi dòng chảy; do khai thác cát…

Trước diễn biến của sạt lở, thời gian qua tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp ứng phó như: di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm; sắp xếp lại dân cư, tái định cư ổn định đời sống người dân.

Song song đó từ quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và ngân sách tỉnh, từ năm 2020 đến nay tỉnh đã đầu tư xây dựng 22 dự án, công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài 37 km, với kinh phí 1.143 tỉ đồng đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân, góp phần ổn định hoạt động dân sinh.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre là tỉnh nằm ở cuối nguồn sông Mê-kông nhiều sông rạch chằng chịt, tỉnh có 65km bờ biển vừa có lợi thế phát triển kinh tế nhưng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của thiên tai, sạt lở.

Trước diễn biến của sạt lở, những năm gần đây địa phương cũng đã chi hàng trăm tỉ đồng để khắc phục và người dân cũng cố gắng, nỗ lực cùng địa phương trong phòng chống sạt lở như: tự xây kè giữ đất, bảo vệ cây trồng, nhà cửa đảm bảo an sinh.

Ngoài sự cố gắng, nỗ lực khắc phục sạt lở của tỉnh và người dân, những năm gần đây Trung ương đã hỗ trợ Bến Tre gần 11 tỉ đồng để phòng chống thiên tai và thực hiện các dự án sạt lở.

Cũng theo ông Tam hiện nay tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiếp tục xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh. Toàn tỉnh vẫn còn 8 điểm sạt lở nghiêm trọng cần cấp bách xây dựng các công trình, dự án khắc phục ngay.

Tuy nhiên nguồn vốn này rất lớn, ngoài khả năng của tỉnh phải nhờ đến sự hỗ trợ của Trung ương với kinh phí khoảng 2.000 tỉ đồng để xây dựng các công trình, dự án cấp bách khắc phục các điểm sạt lở này.

Trong thời gian chờ đợi nguồn vốn từ Trung ương hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, di dời dân ra khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm.

Cạnh đó các đơn vị, ngành liên quan cần triển khai thực hiện tốt các công trình dự án đã được phê duyệt.

