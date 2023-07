Bến Tre: Nước xoáy làm sạt lở bờ kè đe dọa an toàn chân cầu An Hóa

(PLO)- Do tác động của dòng nước xoáy, bờ kè dưới chân An Hóa phía huyện Châu Thành (Bến Tre) đang bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến an toàn mố chân cầu này.

Hơn 2 tháng qua dưới tác động của dòng chảy sông Giao Hòa khiến bờ kè dưới chân cầu An Hoá thuộc ấp Hòa Thạnh, xã An Hóa, huyện Châu Thành (Bến Tre) đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, tại bờ kè khu vực chân cầu An Hoá có khoảng 25m đang bị sạt lở rất nghiêm trọng; đã có khoảng 20m tường chắn đất sụp, gãy ngả xuống sông.

Đáng quan tâm, tại khu vực bờ kè dưới chân cầu An Hóa nước triều đã xâm thực ăn xoáy sâu hàm ếch vào chân đất, tường chắn đất xuất hiện nhiều vết nứt đang chực chờ đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào.

Bà Trần Thị Kim Oanh ở ấp Hòa Thạnh, xã An Hóa có nhà gần sát khu vực sạt lở cho biết, hơn 2 tháng nay bà luôn sống trong nơm nớp lo sợ, nếu tình trạng sạt lở dưới chân cầu An Hóa không sớm được khắc phục, nguy cơ sạt lở sẽ ảnh hưởng đến ngôi nhà của gia đình bà đang sinh sống cạnh chân cầu An Hóa.

“Đã nhiều lần tôi báo với chính quyền địa phương mong sao cho khu vực sạt lở này sớm được khắc phục, bởi hiện nước đã xoáy sâu vào chân đất, giờ chỉ một vài trận mưa nữa thôi thì phần đất tiếp giáp với khu vực sạt lở có nguy cơ đổ sụp tiếp xuống sông”. – Bà Oanh lo lắng nói.

Ngày 16-7, bà Đỗ Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND xã An Hóa cho biết, trước tình hình sạt lở trên, UBND xã An Hóa đã báo đến ngành chức năng của huyện sớm có phương án khẩn cấp sửa chữa, gia cố, khắc phục phần sạt lở ảnh hưởng đến trụ chân cầu An Hóa và di dời trụ viễn thông gần sát vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn cho các hộ dân lân cận.

Mới đây, vào ngày 13-7, UBND huyện Châu Thành đã có tờ trình trình đề nghị Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn khoảng 4,5 tỉ đồng để khẩn cấp thi công kè gia cố chống sạt lở mố cầu An Hóa.

Cầu An Hóa nằm trên đường tỉnh 883 (nay là quốc lộ 57B) bắc qua sông Giao Hòa nối huyện Châu Thành với huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Còn sông Giao Hòa nối giữa sông Tiền và sông Ba Lai được xem là một trong những điểm “nóng” về sạt lở ở tỉnh Bến Tre.

Khoảng hơn chục năm qua kể từ khi cống đập Ba Lai vận hành, dòng nước thay đổi đổ mạnh ra sông Giao Hòa gây nên tình trạng sạt lở nhiều khu vực ở hai bên bờ sông này.

