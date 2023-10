Bến Tre sẽ đưa rác thải trở lại bãi rác An Hiệp từ ngày 9-10

Mới đây, ngày 7-10, UBND tỉnh Bến Tre có thông báo sẽ bắt đầu vận chuyển rác thải của TP Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Ba Tri về bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri bắt đầu từ ngày 9-10.

Đến nay bãi rác An Hiệp đã khắc phục xong ô nhiễm môi trường. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hiện nay, bãi rác An Hiệp đã cơ bản khắc phục được sự cố ô nhiễm môi trường, đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý rác thải theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh; đồng thời, tình hình rác thải tại huyện Châu Thành, TP Bến Tre và huyện Ba Tri còn tồn đọng nhiều đã làm phát sinh ô nhiễm môi trường.

Trước khi đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp, trước đó vào ngày 6-10, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre đã có cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân hai xã An Đức và An Hiệp, huyện Ba Tri thông báo kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, đồng thời lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cũng tại buổi đối thoại này, lãnh đạo UBND tỉnh cam kết khi đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp sẽ đảm bảo vấn đề môi trường, không để phát sinh ô nhiễm như trước đây.

Trước khi thực hiện đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có cuộc đối thoại với người dân khu vực bãi rác. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo đó, lượng rác của TP Bến Tre và huyện Châu Thành được đưa về bãi rác An Hiệp bắt đầu từ ngày 9-10 cho đến khi hoàn thành xây dựng tái cơ cấu nhà máy xử lý rác thải của tỉnh, dự kiến đến quý 1-2026. Khi đó, bãi rác An Hiệp chỉ còn tiếp nhận lượng rác thải của huyện Ba Tri.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân trong khu vực đồng thuận chủ trương đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường phát sinh do việc không thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định.

Trước đó hơn 2 tháng qua (kể từ ngày 15-7), bức xúc bãi rác An Hiệp gây ô nhiễm trầm trọng, hàng chục người dân ở hai xã An Đức và An Hiệp, huyện Ba Tri đã túc trực ngày đêm chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến lượng rác thải bị ùn ứ nhiều nơi tại TP Bến Tre và huyện Ba Tri.

Ngày 17-7, lãnh đạo tỉnh Bến Tre tổ chức đối thoại với hơn 80 người dân xã An Hiệp và An Đức, cam kết khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường trong thời gian 1 tháng.

Trước đó do bức xúc bãi rác An Hiệp gây ô nhiễm, hàng chục người dân chặn xe rác. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sau 1 tháng (đến ngày 17-8-2023) sự cố gây ô nhiễm môi trường bãi rác An Hiệp đã cơ bản được khắc phục và đến thời điểm hiện nay, việc khắc phục ô nhiễm đã hoàn thành.

Trong thời gian người dân chặn xe rác vào bãi rác An Hiệp, lượng rác thải của huyện Châu Thành và TP Bến Tre được vận chuyển đưa về lưu chứa tại nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành). Riêng đối với lượng rác thải của huyện Ba Tri phần lớn được thu gom, lưu chứa tại sân vận động huyện.

Tại buổi đối thoại lần 2 giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nhân dân xã An Đức và An Hiệp vừa diễn ra ngày 6-10 vừa qua, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thiếu sót với bà con vì sự cố ô nhiễm môi trường đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết khi đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp sẽ không để phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân như trong thời gian vừa qua.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm thăm khám sức khỏe và an sinh của người dân xung quanh khu vực bãi rác An Hiệp.

