Bến Tre yêu cầu tăng cường quản lý rác thải tại các bãi rác

(PLO)- UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý rác thải, bảo vệ môi trường tại các bãi rác, không để xảy ra ô nhiễm tại bãi rác.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã có công văn chỉ đạo các huyện, TP về tăng cường quản lý rác thải, bảo vệ môi trường đối với các bãi rác trên địa bàn.

Cụ thể, để tăng cường quản lý rác thải, bảo vệ môi trường tại các bãi rác, UBND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương có các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh tại các bãi rác cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý.

Các địa phương cần có kế hoạch nâng cấp, cải tạo bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh; đóng cửa, xử lý triệt để các bãi rác tự phát, bãi rác cấp xã không theo quy định. Không để phát sinh thêm bãi rác tự phát, điểm tồn đọng rác thải; không để xảy ra ô nhiễm môi trường tại bãi rác.

Cạnh đó, các huyện, TP phải đầu tư xây dựng điểm tập kết rác thải cấp xã, trạm trung chuyển rác thải cấp huyện đạt yêu cầu về môi trường; triển khai phân loại rác tại nguồn, vận động người dân đăng ký thu gom rác; không để rác tồn đọng lâu ngày.

Hằng năm các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Trước đó, do bức xúc bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, gây ô nhiễm trầm trọng, hàng chục người dân hai xã An Đức và An Hiệp đã ngày đêm túc trực ngăn chặn không cho xe rác vào bãi rác đổ rác. Điều này đã khiến lượng rác trên địa bàn TP Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Ba Tri bị ùn ứ, gây ô nhiễm nhiều nơi.

Ngày 17-7, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre đã đối thoại với khoảng 80 hộ dân xã An Hiệp và An Đức. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã nhận trách nhiệm việc thiếu sâu sát, kiểm tra, xử lý bãi rác để ảnh hưởng đến người dân và cam kết sẽ khắc phục ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp trước 17-8. Do đó, bãi rác này đã phải tạm “đóng cửa” một tháng.

Ngày 23-7, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố tình huống khẩn cấp tình hình sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp và chỉ đạo khẩn cấp khắc phục ngay sự cố ô nhiễm môi trường, giải quyết các kiến nghị của người dân.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, đến ngày 17-8, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đạt hiệu quả, giảm hơn 95% mức độ ô nhiễm.

Sau khi khắc phục xong ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp, tỉnh sẽ vận động nhân dân đồng thuận để đưa lượng rác thải của TP Bến Tre và huyện Châu Thành trở lại bãi rác này.

Ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, cho biết việc mở lại bãi rác An Hiệp để tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh và của huyện Ba Tri là giải pháp duy nhất trong khi chờ nhà máy xử lý rác thải Bến Tre tái đầu tư đi vào hoạt động trở lại, dự kiến vào năm 2026.

ĐÔNG HÀ