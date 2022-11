Bến xe Miền Đông rước khách Bến xe Miền Tây có đúng quy định?

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản phản hồi về các vấn đề mà cử tri, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND TP quan tâm đến Bến xe Miền Đông mới và các bến xe ở TP.HCM.

Ngày 11-10, thêm 79 tuyến di dời từ Bến xe Miền Đông (BXMĐ) về BXMĐ mới. Tuy nhiên, số lượng xe khách sau khi di dời về BXMĐ mới đã giảm hẳn, thậm chí nhiều người cho rằng các chuyến xe này bị "mất tích".

Đơn vị quản lý BXMĐ mới cũng cho rằng từ ngày di dời, BXMĐ mới bị hao hụt khoảng 300 chuyến xe mỗi ngày.

Trong khi đó, Sở GTVT TP cho rằng 300 chuyến xe này không mất tích mà đã chuyển một phần qua các bến xe khác, số khác chạy "xe dù, bến cóc". Tuy nhiên, sở này cũng cho biết các bến xe hiện hữu chạy chưa quá 50% công suất của bến.

Để lý giải các bến hoạt động hiện nay hoặc đăng ký luồng tuyến ở nhiều BX có đúng quy định, Sở GTVT đã có văn bản trả lời cử tri, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Sở GTVT TP cho biết: Việc mở tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ giữa các bến xe của TP đến các tỉnh, thành thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ GTVT.

Theo đó, đơn vị vận tải đăng ký mở tuyến căn cứ theo quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ, cơ quan có thẩm quyền là Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT. Tất cả trên cơ sở thống nhất của hai bến và hai Sở GTVT nơi đi và đến.

Sở GTVT TP cho biết từ ngày 1-7-2021, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đăng ký khai thác tuyến vận tải cố định không cần nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy hoặc qua hệ thống bưu chính.

Các đơn vị này chỉ cần sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Sở GTVT TP cũng giải quyết hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định theo quy định tại Nghị định 10/2020 trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT.

Một số vấn đề liên quan đến việc mở mới các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP, Sở GTVT cho biết: Từ năm 2003 trở về trước, sở quản lý các bến xe khách như BXMĐ tiếp nhận các tuyến thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương trở ra phía Bắc.

Bến xe Miền Tây tiếp nhận các tuyến thuộc các tỉnh miền Tây (trừ tỉnh Long An và Tiền Giang). Bến xe Chợ Lớn tiếp nhận các tuyến thuộc các tỉnh Long An và Tiền Giang; bến xe An Sương tiếp nhận các tuyến thuộc các tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn có bến xe quận 8 do UBND quận 8 quản lý, tiếp nhận các tuyến thuộc các tỉnh Long An và Tiền Giang có hành trình đi qua quốc lộ 50.

Bến xe Tân Bình do UBND quận Tân Bình quản lý, tiếp nhận các tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh, cho đến năm 2000 giải thể chuyển tuyến sang bến xe An Sương.

Năm 2003, UBND TP đã yêu cầu tăng cường các biện pháp giải tỏa các tụ điểm xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Theo đó, Sở Giao thông công chánh (nay là Sở GTVT) đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan chức năng và các bến xe khách.

Tại các cuộc họp, các đơn vị vận tải đang hoạt động tại các tụ điểm có ý kiến việc độc quyền tiếp nhận tuyến của bến xe khách liên tỉnh, muốn hoạt động tuyến cụ thể nào đó chỉ được vào một bến không được vào bến khác.

Theo đó, việc độc quyền khai thác tuyến của đơn vị vận tải: chỉ có đơn vị vận tải được phân công mới được khai thác tuyến vận tải hành khách. Trong khi đó, các đơn vị vận tải khác có nhu cầu tham gia khai thác tuyến cũng không tham gia khai thác được, nên các đơn vị vận tải này đưa xe hoạt động tại các tụ điểm trái phép.

Theo Sở GTVT, luồng di chuyển của một bộ phận cư dân TP có nhu cầu đi lại trên các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh được thực hiện xuyên tâm như: Bến xe Miền Tây nhưng muốn đi các tuyến được bố trí tại BXMĐ thì phải di chuyển xuyên tâm TP vào bến, lên xe và ngược lại.

Do đó, Sở GTVT đã ghi nhận, báo cáo Bộ GTVT, UBND TP để thực hiện các giải pháp để từng bước xóa bỏ độc quyền tiếp nhận tuyến của bến xe khách liên tỉnh và độc quyền khai thác tuyến của đơn vị vận tải. Từ đó, tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải đang hoạt động tại các tụ điểm đưa xe vào bến hoạt động, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Sở GTVT cho biết: Việc mở tuyến mới vận tải hành khách cố định liên tỉnh vào các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP đã được mở rộng theo đề nghị của các đơn vị vận tải. Việc mở rộng này theo khả năng tiếp nhận của các bến xe khách liên tỉnh, sự thống nhất của hai Sở GTVT đi, đến và chấp thuận công bố của Bộ GTVT.

Sở GTVT khẳng định việc công bố, mở tuyến đến nay thực hiện theo đúng quy định.

ĐÀO TRANG